司法話題》難接受聲請簡判 家屬︰司法怎麼了

鄭姓男子（右白衣）與高職生（左黑 衣）在台南永康區街頭衝突扭打，造 成高職生頸部長長傷勢血痕，讓人怵 目驚心。 （圖由民眾提供）

2022/04/07 05:30

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名高職生，遭鄭姓男子持剪刀砍傷臉頸，縫了上百針，警依殺人未遂罪移送鄭男，未獲檢方認同，改依傷害罪聲請法院簡易判刑。高職生的父親昨天氣憤又難過地說，檢方在未約談雙方說明及了解事發過程下，就送來「聲請簡易判決處刑書」，實在太誇張，「嫌犯可以罰錢了事，司法是怎麼了？」他已請律師重新遞訴狀，希望司法給予被害人一個公平正義。

高職生的父親表示，兒子左臉到右後頸部遭砍出一道大傷痕，傷口皮開肉綻，看了讓人心疼不已，且差一點就傷及動脈，雖然目前恢復順利，但仍會留下難以抹滅的疤痕。他說，兒子義氣助人，無辜遭傷害，檢方未起訴加害人，希望雙方調解，對方還可能輕判罰錢了事，這樣以後還有誰敢見義勇為，社會只會越來越冷漠，相信沒有人願意變成這樣，希望司法能夠重視。

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被害人的父親說，已請律師重新遞狀，希望檢方秉持公平正義，重新審閱，給加害者應有的判決，至少要讓加害者能夠確實反省，知道錯在什麼地方。

被害人的父親說，兒子傷處那麼深、那麼重，只是運氣好才沒傷到要害，但臉、頸留下難以平復的疤痕，對方下手這麼凶殘，檢方卻說沒有殺人犯意，讓人很不服氣。

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