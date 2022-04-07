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    司法話題》警依殺人未遂送辦 檢認定傷害／不滿利剪割頸43.5公分速向法院具狀

    鄭姓男子（右白衣）與高職生（左黑 衣）在台南永康區街頭衝突扭打，造 成高職生頸部長長傷勢血痕，讓人怵 目驚心。 （圖由民眾提供）

    鄭姓男子（右白衣）與高職生（左黑 衣）在台南永康區街頭衝突扭打，造 成高職生頸部長長傷勢血痕，讓人怵 目驚心。 （圖由民眾提供）

    2022/04/07 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市十九歲鄭姓高職生，接獲女性友人求救指「被鄭姓前男友跟蹤」，他仗義開車到場載人，鄭男竟持利剪將高職生割頸造成長達四十三點五公分傷口，臉、頸皮開肉綻、鮮血直流，被害人送醫縫合百針保住一命；警方依殺人未遂罪送辦，但台南檢方認為無殺人犯意，依傷害罪聲請法院簡易判刑。被害人及家屬沒被傳去開庭，卻等到這樣的結果，痛批對方下手那麼重，檢方竟認為無殺人犯意，「居然可以罰錢了事，司法是怎麼了？」

    檢察官與律師說，如受害人與家屬對檢方處分有意見，可具狀送台南地院表達。律師表示，有時聲請簡判案，受理法官會判得很快，受害當事人應儘快將檢方聲請簡判案號與不服處分要旨，具狀送進法院，向法官陳述要求應改為通常程序處理。

    事發於二○二二年二月二十三日傍晚六時，二十歲鄭男騎機車到台南市永康區欲與何姓前女友見面，何女則要搭高職生的轎車離去，鄭男與高職生起口角，鄭從機車置物箱取出剪刀攻擊高職生，扭打時造成高職生頸部四十三點五公分長撕裂傷、左側頭部、左側臉部、右側耳部數公分撕裂傷。

    高職生的父母得知檢方僅以普通傷害罪向法院聲請簡判，凶嫌很可能獲輕判繳罰金了事，難以接受。台南地檢署說明，被害人說與鄭男的衝突結束，是因為他向後退，鄭沒有再繼續出手、也沒有人上前制止，衝突後就打電話給一一九，自己坐在地上等。證人何女說，兩男發生衝突，打到流血後停手，沒有其他人上前制止。

    檢察官認為，鄭男與高職生素不相識，鄭男拿剪刀攻擊他，未對被害人身體、致命部位造成嚴重傷害，見高職生後退未再攻擊，參酌被害人案發當日晚上七點到醫院急診治療、處置傷口後，同日晚間十一點四十分離院，難認有立即致命危險，難以認定鄭男有殺人犯意，不符合殺人未遂構成要件。

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