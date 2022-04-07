司法話題》法界：改輕罪論斷 應傳被害人對簡判意見

鄭姓男子（右白衣）與高職生（左黑 衣）在台南永康區街頭衝突扭打，造 成高職生頸部長長傷勢血痕，讓人怵 目驚心。 （圖由民眾提供）

2022/04/07 05:30

〔記者吳政峰、王俊忠／綜合報導〕高職生頸部被鄭姓男子利剪割出四十三點五公分傷口，皮開肉綻。律師陳宗豪表示，刑事訴訟法規定聲請簡易判決處刑，原則上就是希望法院判被告緩刑、六月以下得易科罰金或易服社會勞動之刑，檢察官要改以較輕的傷害罪論斷，保險起見，應先以證人傳喚被害人出庭說明，再詢問兩造是否和解、以及對聲請簡易判決處刑的意見。

法部推被害人參與訴訟 保障陳述權

陳宗豪說，近年被害人訴訟地位主體性已逐漸獲肯定，法務部亦推動被害人參與訴訟，保障意見陳述權，本案涉及殺人未遂與傷害罪的認事用法，未傳喚被害人就聲請簡易判決處刑，難免引起爭議，建議被害人具狀向法院要求改為通常程序審理。

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律師江信賢表示，鄭男攻擊高職生是殺人意圖還是傷害意圖？法律上主要區別基準，是行為人主觀的內心意圖，但其內心意圖通常難有直接證據證明；如果兩人素不相識、沒有殺害動機，加上攻擊身體部位非屬致命處，通常會認定只有傷害的意思，當然每件個案件發生情狀都不相同，實務上只能以個案種種因素與相關證據做出符合經驗法則判斷。

律師︰素不相識無殺害動機 通常認定傷害

江信賢說，法院若在不變更客觀的犯罪事實，可以變更適用法條為重傷害未遂或者是殺人未遂，適用法條是屬於法官的職權。檢察官是以追訴犯罪立場做認定，建議被害人與家屬若對檢方適用法條有意見，可具狀向法院表示不同意見，相信法院會斟酌卷內證據做符合經驗、論理法則的法律適用。

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