狂PO前女友高中裸照 渣男判2年

孫男在各大情色網站張貼前女友高中時拍的裸照，遭重判2年。（資料照）

2022/04/07 05:30

違反兒少性剝削防制條例

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名大一女學生，高二時傳給前男友的多張裸照，竟在情色網站上瘋傳而訴警提告，橋頭地院審理認定孫姓前男友留存大量的被害人裸照，除轉貼各大情色網站，還貼文炫耀有全套照片，求私訊交流「人數夠多可開群組」，依違反兒童及少年性剝削防制條例重判孫男二年。

還稱有全套可私訊「 人夠多可開群組」

判決指出，已就讀大一的女大生，二○一六年九月接到陌生網友私訊告知，其青澀裸照竟在各情色網站瘋傳，女大生回想擁有這些照片的人，只有已分手半年的孫姓前男友，當時因年幼無知，與孫男談遠距戀愛，才傳裸露的照片給他，但孫男被質問時否認外流，讓女大生焦慮不堪，因此報案。

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情色網站瘋傳 女報案提告

經查，被害人裸照至少在六個情色網站流傳，貼文者就是孫姓男子申設的帳號，但僅上傳部份圖片，宣稱留有全套可私訊交流，釣足了網友胃口，吸引大批網友留言：求此女完整全套，孫還說，私訊已滿，「人數夠多可開群組」。

孫到案均否認外流裸照，指兩人分手後均已刪除，還辯稱期間曾因手機損壞送修，可能是他人以他的帳號偷上傳外流，不過，檢方排除送修外流的可能，循圖檔網路流傳的軌跡，電磁紀錄發現，直至二○一八間，孫男均還有將這些裸照原始圖檔上傳至雲端留存，院方採認孫男就是散布裸照的禍首，可上訴。

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