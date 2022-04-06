《雲林》北港「天空之橋」遭塗鴉 追緝破壞者

雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，寫上「我來了」。（記者詹士弘攝）

2022/04/06 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕曾獲國際建築獎的雲林縣北港鎮「天空之橋」，是著名的打卡熱點，昨天被發現遭人惡意用噴漆塗鴉，畫上「豬頭」、寫著「我來了」，消息經網路傳開，當地里長許家福報案，警方將採集噴漆罐上指紋要抓「噴漆賊」。

噴漆畫豬頭 寫「我來了」

「天空之橋」當年仿紐約的天空城市，利用廢棄多年的台糖鐵道打造出天空廊道，由清水模構成的極簡建築，造型層疊，橋雖不長卻非常有特色，登橋可遠眺北港溪及女兒橋、舊糖鐵的斷橋，是北港最佳賞溪看日出之處，更是雲林人氣最高的拍照打卡景點。

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現場留噴漆罐 警採指紋

「天空之橋」的清水模牆面遭人以噴漆畫上「豬頭」、「愛心」等圖案，讓原本極簡的建築風格蒙塵，代理鎮長蕭美文和里長許家福知道消息後，也到現場會勘，經許家福報警後，警方除拍照留下證據外，由於塗鴉客在現場留下疑似作畫的噴漆罐，警方也立即收回，並將採取指紋，希望找到「噴漆賊」，不排除增設巡邏箱，以維護觀光景點。

許家福也表示，該里是北港著名的彩繪里，如果民眾真的那麼想塗鴉，他可以安排適當的地點讓大家發揮創意，但千萬不要在知名的公共景點塗鴉。

蕭美文表示，已詢問建築師，認為噴漆應該可以消除，目前公所人員已嚐試用建築師指導的方式清除塗鴉，但牆面恐必須請專業人員清洗，以避免破壞清水模的表面；她也表示，「天空之橋」曾獲建築大獎，造型優美、視野遼闊，是大家的公共財，請遊客共同珍惜愛護。

雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，畫上「豬頭」。（記者詹士弘攝）

雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，警方接獲報案後，採集作案證據噴漆罐。（記者詹士弘攝）

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