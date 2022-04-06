為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    《雲林》北港「天空之橋」遭塗鴉 追緝破壞者

    雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，寫上「我來了」。（記者詹士弘攝）

    雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，寫上「我來了」。（記者詹士弘攝）

    2022/04/06 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕曾獲國際建築獎的雲林縣北港鎮「天空之橋」，是著名的打卡熱點，昨天被發現遭人惡意用噴漆塗鴉，畫上「豬頭」、寫著「我來了」，消息經網路傳開，當地里長許家福報案，警方將採集噴漆罐上指紋要抓「噴漆賊」。

    噴漆畫豬頭 寫「我來了」

    「天空之橋」當年仿紐約的天空城市，利用廢棄多年的台糖鐵道打造出天空廊道，由清水模構成的極簡建築，造型層疊，橋雖不長卻非常有特色，登橋可遠眺北港溪及女兒橋、舊糖鐵的斷橋，是北港最佳賞溪看日出之處，更是雲林人氣最高的拍照打卡景點。

    現場留噴漆罐 警採指紋

    「天空之橋」的清水模牆面遭人以噴漆畫上「豬頭」、「愛心」等圖案，讓原本極簡的建築風格蒙塵，代理鎮長蕭美文和里長許家福知道消息後，也到現場會勘，經許家福報警後，警方除拍照留下證據外，由於塗鴉客在現場留下疑似作畫的噴漆罐，警方也立即收回，並將採取指紋，希望找到「噴漆賊」，不排除增設巡邏箱，以維護觀光景點。

    許家福也表示，該里是北港著名的彩繪里，如果民眾真的那麼想塗鴉，他可以安排適當的地點讓大家發揮創意，但千萬不要在知名的公共景點塗鴉。

    蕭美文表示，已詢問建築師，認為噴漆應該可以消除，目前公所人員已嚐試用建築師指導的方式清除塗鴉，但牆面恐必須請專業人員清洗，以避免破壞清水模的表面；她也表示，「天空之橋」曾獲建築大獎，造型優美、視野遼闊，是大家的公共財，請遊客共同珍惜愛護。

    雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，畫上「豬頭」。（記者詹士弘攝）

    雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，畫上「豬頭」。（記者詹士弘攝）

    雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，警方接獲報案後，採集作案證據噴漆罐。（記者詹士弘攝）

    雲林縣北港鎮「天空之橋」遭惡意塗鴉，警方接獲報案後，採集作案證據噴漆罐。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播