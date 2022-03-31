非法金流虛擬化 詐團大膽拿自身帳戶洗錢

詐團製作的「虛擬貨幣山寨平台」，跟真的平台僅差多了一個「n」字，用來蒙混是合法交易。（刑事局提供）

2022/03/31 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署對犯行猖獗的「假投資詐騙集團」展開全國性大規模的專案掃蕩行動。警政署長陳家欽昨天表示，從去年發現，詐騙集團的非法金流為逃避查扣，開始虛擬化，這次行動中就查扣近十六萬顆虛擬貨幣泰達幣（約台幣四百五十四多萬元），另也發現被害人被誘導到BTM比特幣提款機去買幣匯給詐騙集團，這些都是新型態洗錢方式，也是未來打擊重點。

這次全國掃蕩假投資詐騙集團專案行動破獲以李姓女子為首的詐欺水房，就是將旗下車手提領得手的贓款，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行洗錢，遭刑事局偵二大隊第二隊蒐證破獲，逮李女等十八人，並查扣泰達幣近十六萬顆（約台幣四百五十四萬多元），其中李女、李女的張姓助理與旗下六名房仲幹部等八人遭聲押獲准。

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警方調查，該集團專門與隱身境外的假虛擬貨幣、博弈等投資詐欺機房合作，負責提供帳戶與派車手前往臨櫃、ATM提領贓款，再將取得的贓款，購買泰達幣，洗錢轉給境外機房，從中則抽取贓款的百分之十五作為佣金。特別的是，該集團對外還聲稱「保證不會出事」為噱頭，吸收官姓、鐘姓等多名房仲，大膽使用本身帳戶為人頭帳戶，以及負責前往提領贓款，多次因此被檢警約談時，官等成員不僅以有正當行業，不會行騙，還出示該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」，提供預先準備的不實虛擬貨幣交易紀錄，偽裝成合法買賣交易。

警四波查緝逮回18嫌鞲

因該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」，跟真的虛擬貨幣平台「DigiFinex」多了一個「n」字，難以察覺，加上該真的平台位於境外，不易調閱資料與查證，還真的讓許多成員呼攏檢警過關，幾乎沒被起訴過。

警方經調閱分析相關資料及長期跟監蒐證，自去年底至本月共發動四波查緝行動，逮捕李女與旗下官姓、鐘姓等十八人到案，查扣李女行動裝置內用來洗錢的泰達幣近十六萬顆，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

警方將詐團首腦李女（見圖）等十八人送辦。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣虛擬貨幣泰達幣近十六萬顆、電腦、平板等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

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