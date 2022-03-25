自由日日shoot》程序問題押不成 檢抗告

東檢主任檢察謝長夏指稱，張靜與黃姓女友涉嫌偷拍時間長達五年以上。（記者陳賢義攝）

2022/03/25 05:30

〔記者陳賢義、張文川／綜合報導〕台東律師張靜涉妨害秘密等罪，日前遭檢警拘提及聲押，張靜以台東地檢署拘提程序有問題聲請提審，台東地院認為檢方傳票上身分漏未記載、拘提程序不合法，在提審庭裁定無保釋回，聲押也駁回，檢方對此已提抗告。

全案源於檢察官羅佾德，受理偵辦黃女在沙龍店被控傷害案，擔任黃女辯護律師的張靜，向檢提出監視器翻拍照，遭質疑未經當事人同意偷拍更衣等過程，因而衍生案外案，檢方去年十一月分案偵辦。

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東檢表示，為調查有無其他被害人，本月廿一日搜索該店及張的律師事務所，並傳訊證人、其他被害人等，因張拒不到庭，另發拘票拘提到案，訊後認定張、黃涉案重大，有串證及無固定住所的黃女有逃亡之虞聲押禁見，張要求提審。

東院以傳票附註欄「本件被傳人」身分漏未記載、及未經合法傳喚拘提不合法定程序，將張釋放。張表示將店內監視器影片複製為證據交檢方，卻被檢方拿來控告他，應是他為前台大教授彭文正辯護，遭到「查水表」迫害。

張靜控檢加重誹謗等罪

張靜昨赴台北地院提出刑事自訴，控東檢主任謝長夏加重誹謗、使公務員登載不實罪，表示近日還會赴東院自訴控告羅佾德、主任檢察官陳筱茜違法搜索、妨害電腦使用、公務員洩密、妨害秘密等多罪。

台東律師公會聲援張靜，表示檢方未確定律師為被告身分前，恣意搜索律師事務所，違反刑事訴訟法的拘提規定。東檢表示，刑訴法對傳票應記載事項，未明示應在附註欄註記「本件被傳人」係何身分，此非法定事項；且警詢後送傳票予張姓被告時，經張簽收未質疑，法院恐有誤解刑訴法規定之虞。

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