自由日日shoot》律師涉偷拍 控違法搜索 檢指犯案長達5年 起訴

律師張靜昨至台北地院，控告台東地檢署主任檢察官涉加重誹謗等罪。 （記者張文川攝）

2022/03/25 05:30

律師被聲押 法官：程序不完備釋放

〔記者陳賢義／台東報導〕檢察官與律師上演刑案攻防戰！台東地檢署之前偵辦律師張靜涉嫌犯罪事件，遭張靜指控違法搜索拘提，法官隨後裁定拘提程序不完備當庭將張釋放；台東地檢署昨天宣告查明全案，張男涉偕女友利用共同經營的綠絲美容美體沙龍店，裝設隱藏式監視器偷拍男、女性按摩客人全裸等過程，涉案長達五年以上，有五名被害人提告，依違反刑法妨害秘密、個人資料保護法等罪起訴二人。

東檢主任檢察官謝長夏表示，張靜與黃姓被告為男女朋友關係，二人分別是共同經營美容美體沙龍店的負責人及服務人員，自二○一六年十一月十日，由張男與保全公司簽訂監視器買賣契約，買斷該保全公司銷售的監視器設備及監視器主機儲存影片檔案設備。因張認為原設備儲存硬碟容量不足，又另行加購大容量儲存影片硬碟，並請保全公司人員依其指示，在按摩房間（亦為顧客更衣處）的天花板架設監視錄影、錄音設備，並刻意將其中一顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，攝錄所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位等的全部過程。

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檢：偷拍男女客裸體 已有5人提告

謝長夏表示，保全公司工程師並依張、黃兩人指示，每半年一次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝，存入隨身碟後，拿至張經營的律師事務所，交予事務所的行政助理，偷拍時間長達五年以上。

謝長夏指出，迄偵查終結為止，被害人男女均有，已有五名被害人提出告訴，這幾天陸續有被害人主動告知，願挺身作證，其中有被害人前往按摩十餘次，遭偷拍的全裸影像留於查扣監視器主機。

檢：影像有散播危險 建請強制處分

檢方說，此案偷拍後經拷貝交予律師事務所的影像檔案，部分迄未查獲，張、黃也不願交代流向，被害人全裸影像未來仍有持續遭到散播的危險；為維護被害人權益，將另行分案持續追查，同時建請受理承審法官，給予被告適當強制處分。

檢方認定本案涉及偷拍時間逾五年，呼籲前往綠絲美容美體沙龍店消費按摩的被害人，主動與地檢署為民服務中心聯繫，主張相關權益及協助釐清案情。

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