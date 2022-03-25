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    首頁　>　社會

    自由日日shoot》法界看法：拍客人裸體逾合理範圍 可關三年

    資料照

    資料照

    2022/03/25 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕「律師」及綠絲沙龍的店名「綠絲」，兩個諧音名稱都與張靜有關！台東檢方指控律師張靜經營綠絲沙龍，偷拍顧客裸體，以妨害秘密罪等罪起訴。法界人士分析，店家裝監視器很普遍，但拍攝到客人裸體，已逾越合理使用範圍，本件涉案律師能否從綠絲案脫身？頗受矚目。

    刑法第三一五之一條妨害祕密罪規定，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位者；無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位者，最重可處三年徒刑。

    法界指出，此罪構成要件之一是「無故」，店家為自保而裝設監視器，是常態，並非無故；但就算基於合理目的裝設監視器，裝設地點仍應慎重選擇，為何要裝在更衣間？為何只有一支調整至可清楚拍攝客人裸體的角度？其目的可議，顯已逾越監視的必要及合理使用目的。

    張靜主張監視器是保全公司裝設，法界人士對此表示，保全公司若是依店家指示裝設，店家就難以卸責，除非證明自己不知情。

    若是為避免交易糾紛而有需要攝錄，但要攝錄隱私部位，須徵求客戶同意，且即使自保用也應於交易後銷毀，若長時間收集保存，顯無正當性。

    個案有罪否？ 依事實認定

    本案若是單純偷拍，未涉及營利，涉犯一般妨害祕密罪，可處三年以下徒刑，但拍攝一件犯一罪，應一罪一罰。不過法界人士也認為，本案檢方偵辦程序上有瑕疵，對律師事務所執行搜索不夠謹慎；至於個案是否犯罪，是依事實判定，不是喊「查水表」等由就能脫罪。

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