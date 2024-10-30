康芮來襲宜蘭沿海風浪大 岸巡勸離3車、35人次

康芮颱風來襲，宜蘭外海風浪大，部分民眾前往觀浪，宜蘭岸巡總計勸離3車、35人次。（第一岸巡隊提供）

2024/10/30 18:48

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕康芮颱風來襲，宜蘭外海風浪大，因應宜蘭縣災害應變中心一級開設，宜蘭地區海岸線、臨海、河川及漁港等範圍，已劃設為管制區域，限制或禁止民眾進入，但仍有遊客到場觀浪，海巡署北部分署第一岸巡隊到場勸導，總計勸離3車、35人次，將持續針對內埤沙灘等地進行巡查。

第一岸巡隊表示，今天派遣26車、74人次執行沿海勸離勤務，針對內埤沙灘、豆腐岬、神秘沙灘、外澳海灘及蜜月灣等熱門水域遊憩、觀浪熱點加強勸離工作。

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第一岸巡隊指出，康芮颱風來勢洶洶，宜蘭外海風浪大，有不少民眾還是冒險到海邊觀浪相當危險，第一時間已向民眾宣導，颱風警報期間，勿至海邊從事相關遊憩活動，確保自身生命及財產安全。

第一岸巡隊表示， 若民眾擅闖禁、限制公告區域，經勸導不離去者，將依「災害防救法」蒐證函送主管機關裁罰，可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，若不慎發現救溺案件時，請儘速撥打「118」海巡服務專線，接獲通報後將立即前往協處，爭取黃金救援時間。

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