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    毒月嫂在客戶家吸安！害男嬰吸毒霧翻白眼狂腹瀉 更審判刑8年

    汪姓月嫂在臥室密閉空間吸食安非他命，讓嬰兒一起吸入安毒霧，家長發現小孩翻白眼、一晚拉肚子10幾次。（郭姓女子提供）

    汪姓月嫂在臥室密閉空間吸食安非他命，讓嬰兒一起吸入安毒霧，家長發現小孩翻白眼、一晚拉肚子10幾次。（郭姓女子提供）

    2024/10/30 17:27

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市一名專門到府服務照顧新生兒的汪姓月嫂，5年前住進郭姓夫妻家照顧出生未滿足月的男嬰，她竟在臥室密閉空間吸食安非他命，讓嬰兒一起吸入安毒霧，家長發現小孩翻白眼、一晚拉肚子10幾次，又在浴廁發現疑有毒品殘渣的吸管，且嬰兒頭髮竟驗出安毒反應，高等法院更一審今將汪女依使未成年人施用第二級毒品罪，判處8年有期徒刑。

    一審桃園地院即依同罪判刑8年，但高等法院二審逆轉認定汪女沒有主觀犯意，逆轉改判無罪，引發批評；最高法院撤銷發回更審，高院更一審今再次逆轉，認定汪女有不確定故意，維持一審8年徒刑。全案仍可上訴。

    嬰兒的郭姓母親2019年11月8日產下第二胎兒子，同月14日以每天3300元聘僱現年51歲的汪女擔任月嫂，入住她的主臥室，負責全天候照顧孩子，也能自行休息。

    汪女負責照顧孩子10多天後，郭女發現孩子出現翻白眼、一晚上拉10多次肚子等狀況，夫妻都覺得很奇怪，主臥房也有莫名異味。

    一個多月後，12月26日傍晚郭女丈夫趁汪女請假外出，進房間查看，發現房內有10公分長的削尖吸管，還有打火石、鑷子，夫妻懷疑汪女吸毒，隔天拿吸管至警局檢驗，驗出安非他命反應。

    家長又帶孩子到醫院驗尿，沒有驗出毒品反應，再送小孩的頭髮去醫院檢驗，檢驗報告顯示「含有甲基安非他命4928pg/mg、安非他命208pg/mg」，證實遭到「毒害」，夫妻向桃園市刑警大隊報案，桃園地檢署起訴汪女。高院更一審今將汪女判刑8年。

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