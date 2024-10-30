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    首頁　>　社會

    男遭斷腿棄屍台南東山 2共犯收押禁見

    謝男（前橘衣）與詹男（後方）涉嫌共同殺害嘉義呂姓男子，台南地院裁定2嫌收押禁見。（民眾提供）

    謝男（前橘衣）與詹男（後方）涉嫌共同殺害嘉義呂姓男子，台南地院裁定2嫌收押禁見。（民眾提供）

    2024/10/30 18:29

    〔記者王俊忠、王涵平／台南報導〕台南市東山區急水溪堤防東山段28日發現1具遭棄男屍，死者全身被膠帶綑綁、雙腿疑被打斷，警方懷疑死者是家住嘉義的呂姓男子，檢警查出呂男與他人有債務糾紛，29日下午循線逮捕謝姓、詹姓2名嫌犯，移送檢方複訊後聲押。台南地院以2嫌犯罪嫌疑重大、供述有所隱匿，且主嫌尚未到案，有串、滅證之虞，今天傍晚裁定2嫌收押禁見。

    台南東山區頂窩急水溪堤防28日有工人整地時，在呂男陳屍地點附近準備小解時，突然看見有1人躺在草叢內，靠近發現1人被綑綁、雙腿疑被打斷，嚇得立即報警。警方趕抵發現陳屍男子幾乎全身被膠帶綑綁，判斷陳屍該處至少一個星期以上，依重大刑案並蒐集相關事證報請台南地檢署指揮偵辦。

    警方透過指紋比對查出死者疑為呂男，與劉姓男子有債務糾紛，有一說為劉男不滿死者欠債未還；另一說則是劉男向呂男借款，有兩筆債務，分別約90萬與70萬元。但警方對此不願證實。

    劉男與謝男、詹男約呂男外出見面，疑似持刀威嚇呂男，是否共同虐殺綑綁呂男，有待進一步調查釐清。警方持續追緝劉姓主嫌。

    29日下午檢警相驗，1名嘉義婦人懷疑死者是她的兒子，專程到台南配合相驗，她告訴警方，兒子是32歲呂姓男子（嘉義縣竹崎鄉人），兒子本月20日還在家，但是21日跟朋友外出後就沒回來過，不知道他在外面發生何事，但是婦人也無法確認死者身分，仍需進一步鑑定比對。

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