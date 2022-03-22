熄火牽車闖紅燈迴轉 「取巧」但非駕車判撤罰

司姓男子為圖方便，在新北市永和區成功路一段一○六巷口，紅燈時牽車過馬路迴轉遭警員開罰單。（圖中人物非新聞當事人，記者徐聖倫攝）

2022/03/22 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕機車騎士不想停等紅燈，「偷吃步」熄火牽車過馬路，到底算不算闖紅燈？法官的判決推翻警方現有的執法規定！

騎士越過停止線 警開罰單

司姓男子騎機車行經新北市永和，見前方是紅燈，立刻熄火牽車越過停止線，牽著車沿行人穿越道過馬路，到對向車道後發動機車騎走，司男因此吃上一千八百元闖紅燈罰單，司男不服提出行政訴訟；新北地院法官認為，司男「熄火牽車過馬路迴轉」雖是投機取巧行為，但司男的機車移動過程，並非來自機車引擎提供的動力，所以不構成「駕車」，不應以道路交通管理處罰條例裁罰，判決原處分撤銷。

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挨罰一千八 騎士打行政訴訟

去年九月二十四日晚間八時許，司男騎車沿永和區成功路一段往得和路方向行駛，行經成功路一段一○六巷口時遇到紅燈，他不想停等紅燈，使出「熄火牽車過馬路迴轉」招數，牽車通過斑馬線後，再發動機車往福和橋引道方向騎去；警方攔停舉發，台北市交通事件裁決所處以一千八百元罰鍰。

司男不服提訴要求免罰；裁決所說明，依道路標誌標線號誌設置規則第二○六條第五款第一目規定，車輛面對圓形紅燈表示禁止通行，不得超越停止線或進入路口。裁決所並以警政署的函釋主張，機車駕駛人行駛至路口處（號誌為紅燈） ，下車牽引機車通過停止線並進入行人穿越道，橫越道路至對向，迴轉後逕行騎車駛離的行為視同機車駕駛人，該違規行為應以道路交通管理處罰條例第五十三條第一項規定舉發。

雖然該條的條文規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣一千八百元以上五千四百元以下罰鍰。不過法官認為，司男的機車移動過程，並非來自機車引擎提供的動力，所以不構成「駕車」行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈。

法官認定人力牽車不算駕駛

法官並質疑，該函釋內容沒說明單靠人力牽車，而非利用機車引擎時，是否屬「駕駛」，且該函釋認為，「機車駕駛人牽車進入人行道，並將車停放於機車停車格內」不算違規，那麼何以騎士下車牽引機車進入行人穿越道，就「視同機車駕駛人」而違規，函釋沒有合理說明，見解不可採。

另外，雖交通部的「闖紅燈行為認定原則會議紀錄」結論認為，「機車駕駛人面對圓形紅燈，以牽引（騎乘）方式至其他非紅燈號誌的道路後，繼續騎乘，即視為闖紅燈行為」。

但法官認為，這仍沒說明靠人力牽車時是否屬「駕駛」，且若把人力牽車都算「駕駛機車」，那所有沒駕照者在引擎未發動狀態下移動機車，都會構成「無照駕駛」，這不僅於法不符，且不合理。

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