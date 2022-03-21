為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    找到了！砸死愛心女師鐵片 曳引車掉落零件

    曳引車經過後，鐵片飛向 女師座車，警方19日查獲 掉零件的曳引車。 （警方提供）

    曳引車經過後，鐵片飛向 女師座車，警方19日查獲 掉零件的曳引車。 （警方提供）

    2022/03/21 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕把學生當作自己孩子照顧的六十二歲李姓愛心女老師，本月十七日開車上班途中，在台八八線快速道路遭對向車道飛來的鐵片砸中身亡，警方查出肇事曳引車先掉落鐵片零件，十餘分鐘後，再遭另輛曳引車輾壓彈飛，並砸入女師的轎車；兩名司機被依過失致死罪嫌函送法辦。

    兩司機過失致死罪嫌函送

    李女遭四．九公斤重的鐵片擊中頭部當場死亡，警方勘驗行車紀錄器，發現鐵片來自對向車道，時間不到一秒，根本來不及反應。

    闖禍的鐵片為「後前補助鋼板座」，用來固定車身與輪胎擋泥板，一般是以螺絲鎖在防震簧片附近，警方查訪得知該零件僅適用於SCANIA（新凱）三二○車款，過濾監視器，發現事發前十餘分鐘，有一輛SCANIA曳引車經過事故現場，進而查出車號。

    警方調查，六十歲侯男駕駛曳引車，該車當天至高雄卸完貨後上台八八線快速道路，結果車上的後前補助鋼板座，斷裂掉落在車道，十餘分鐘後被五十歲許姓司機駕駛的曳引車輾壓到，鋼板座瞬間彈飛。

    許男到案表示，不知車子有壓到東西；十九日凌晨警方前往台南找到侯男，他也驚訝地說「為什麼會找我？」。

    警方發現，侯姓司機曳引車的「後前補助鋼板座」已經更換，原來該曳引車接獲監理站通知要臨時抽檢驗車，期限是十八日，十七日準備回台南的保養廠做驗車前檢查時，鋼板座碰巧掉落在快速道路上，保養廠檢修人員發現零件掉了便協助更換。

    女老師的弟弟表示，十分感謝警方不眠不休的辦案，現在只想將姊姊的喪禮辦好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播