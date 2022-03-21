找到了！砸死愛心女師鐵片 曳引車掉落零件

曳引車經過後，鐵片飛向 女師座車，警方19日查獲 掉零件的曳引車。 （警方提供）

2022/03/21 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕把學生當作自己孩子照顧的六十二歲李姓愛心女老師，本月十七日開車上班途中，在台八八線快速道路遭對向車道飛來的鐵片砸中身亡，警方查出肇事曳引車先掉落鐵片零件，十餘分鐘後，再遭另輛曳引車輾壓彈飛，並砸入女師的轎車；兩名司機被依過失致死罪嫌函送法辦。

兩司機過失致死罪嫌函送

李女遭四．九公斤重的鐵片擊中頭部當場死亡，警方勘驗行車紀錄器，發現鐵片來自對向車道，時間不到一秒，根本來不及反應。

請繼續往下閱讀...

闖禍的鐵片為「後前補助鋼板座」，用來固定車身與輪胎擋泥板，一般是以螺絲鎖在防震簧片附近，警方查訪得知該零件僅適用於SCANIA（新凱）三二○車款，過濾監視器，發現事發前十餘分鐘，有一輛SCANIA曳引車經過事故現場，進而查出車號。

警方調查，六十歲侯男駕駛曳引車，該車當天至高雄卸完貨後上台八八線快速道路，結果車上的後前補助鋼板座，斷裂掉落在車道，十餘分鐘後被五十歲許姓司機駕駛的曳引車輾壓到，鋼板座瞬間彈飛。

許男到案表示，不知車子有壓到東西；十九日凌晨警方前往台南找到侯男，他也驚訝地說「為什麼會找我？」。

警方發現，侯姓司機曳引車的「後前補助鋼板座」已經更換，原來該曳引車接獲監理站通知要臨時抽檢驗車，期限是十八日，十七日準備回台南的保養廠做驗車前檢查時，鋼板座碰巧掉落在快速道路上，保養廠檢修人員發現零件掉了便協助更換。

女老師的弟弟表示，十分感謝警方不眠不休的辦案，現在只想將姊姊的喪禮辦好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法