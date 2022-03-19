刺死勸戴口罩超商店員 檢起訴紙雕師 從重量刑

知名紙雕藝術師蔣嘉凱。（取自網路）

2022/03/19 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕四十一歲知名紙雕藝術師蔣嘉凱，去年無視防疫規範，涉嫌持短彎刀刺死提醒他戴好口罩的蔡姓超商店員，蔣男經鑑定，行凶時無精神障礙或其他心智缺陷情形，桃園地檢署檢察官昨依殺人罪嫌起訴，檢方以他只因細故即對被害人痛下殺手，又以服用精神藥物、行為時精神狀況有異辯駁，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。蔣男犯案後羈押至今，全案移審桃園地院，法官裁定續押。

去年十一月廿一日凌晨四點四十九分，蔣男到桃園市龜山區自家社區一樓超商購物，不滿蔡姓店員口頭勸導防疫戴口罩，否則不予結帳，蔣悻然離去，六分鐘重返，結帳時故意脫下口罩朝蔡的臉上丟擲，雙方一陣口角後，蔣男又離去。

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蔣男五點四十三分第三度進到超商，刻意穿著一身黑衣，手上帶著短彎刀、美工刀及螺絲起子，還在店外揮舞示意蔡男「出來」，然後持短彎刀朝蔡男胸、腹部刺殺，雙方扭打後，蔡男奪刀負傷逃出求援，因心臟遭刺三刀大量失血倒地，送醫急救不治，蔣男留在現場並向警方坦承犯行。

蔣男供稱，與店員口角後失去理智，他長期在精神科診所就醫，有服用離憂、FM2等藥物，案發前也有服用。

檢方為查明蔣男行凶時的精神狀況，商請林口長庚醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊對蔣男實施精神鑑定，認定他行凶時無精神障礙或其他心智缺陷情形。

起訴指出，蔣男自首雖可依刑法減刑，但他僅因細故即對素不相識、依防疫規定要求他戴口罩的蔡男痛下殺手且手段凶殘，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢方以蔣嘉凱只因細故即對被害人痛下殺手，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。（資料照）

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