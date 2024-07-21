為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

超跑新中橫清晨呼嘯抓不到？ 警提早取締2天攔10件

台21線新中橫公路，週末清晨會有超跑、重機上山，惟產生噪音引發民怨，警方為此提早取締攔查，要遏止改裝噪音歪風。（信義警分局提供）

台21線新中橫公路，週末清晨會有超跑、重機上山，惟產生噪音引發民怨，警方為此提早取締攔查，要遏止改裝噪音歪風。（信義警分局提供）

2024/07/21 15:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉省道台21線新中橫公路，夏天週末常見超跑、重機上山，惟車隊呼嘯噪音引發民怨，雖轄區信義警分局與環保局聯合稽查，但居民反映清晨超跑就上山，稽查根本「抓不到」；警方回應，近期已提早路檢攔查，這2天也取締10件各式交通違規，後續會持續路檢遏止亂象。

信義警方指出，台21線是前往玉山塔塔加，以及特富野古道的重要山區道路，由於夏天常有超跑、重機車隊經過，不僅會造成巨大噪音，還容易有超速、蛇行情況，6、7月便與環保局各進行一次聯合稽查，取締件數分別為12、13件，成效不錯，惟聯合稽查時段都在上午8點到中午，以致有部分民眾反映攔查不到清晨的噪音車輛。

為此分局警力也提早勤務時段，透過清晨6點至8點的攔查，防堵一早就入山的超跑噪音，像昨、今清晨就有執行路檢，雖未發現超跑車隊進入轄區，但也取締10件各式交通違規，包括無照駕駛3件、大型重機未懸掛前號牌1件、未繫安全帶5件、未戴安全帽1件等，未來除持續與環保局聯合稽查，分局也會自主提早路檢，盼雙管齊下防止改裝噪音歪風。

南投信義鄉台21線，夏天常有超跑、重機上山，惟產生巨大噪音引發民怨。（民眾提供）

南投信義鄉台21線，夏天常有超跑、重機上山，惟產生巨大噪音引發民怨。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
超跑大軍在大彎道競速！網轟：把南迴公路當賽車場
2020/09/26 12:34

超跑大軍在大彎道競速！網轟：把南迴公路當賽車場
南迴「超跑之亂」引公憤 台東警3天取締442件超速
2020/09/26 19:03

南迴「超跑之亂」引公憤 台東警3天取締442件超速

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
把警察當塑膠？超跑車聚擾清夢 湖內警方：未查獲飆車將加強攔查
2021/10/25 19:23

把警察當塑膠？超跑車聚擾清夢 湖內警方：未查獲飆車將加強攔查

小牛超跑深夜狂飆！26歲車主開賓利到案：載路人體驗貼背感
2024/05/27 10:11

小牛超跑深夜狂飆！26歲車主開賓利到案：載路人體驗貼背感

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播