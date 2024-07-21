超跑新中橫清晨呼嘯抓不到？ 警提早取締2天攔10件

台21線新中橫公路，週末清晨會有超跑、重機上山，惟產生噪音引發民怨，警方為此提早取締攔查，要遏止改裝噪音歪風。（信義警分局提供）

2024/07/21 15:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉省道台21線新中橫公路，夏天週末常見超跑、重機上山，惟車隊呼嘯噪音引發民怨，雖轄區信義警分局與環保局聯合稽查，但居民反映清晨超跑就上山，稽查根本「抓不到」；警方回應，近期已提早路檢攔查，這2天也取締10件各式交通違規，後續會持續路檢遏止亂象。

信義警方指出，台21線是前往玉山塔塔加，以及特富野古道的重要山區道路，由於夏天常有超跑、重機車隊經過，不僅會造成巨大噪音，還容易有超速、蛇行情況，6、7月便與環保局各進行一次聯合稽查，取締件數分別為12、13件，成效不錯，惟聯合稽查時段都在上午8點到中午，以致有部分民眾反映攔查不到清晨的噪音車輛。

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為此分局警力也提早勤務時段，透過清晨6點至8點的攔查，防堵一早就入山的超跑噪音，像昨、今清晨就有執行路檢，雖未發現超跑車隊進入轄區，但也取締10件各式交通違規，包括無照駕駛3件、大型重機未懸掛前號牌1件、未繫安全帶5件、未戴安全帽1件等，未來除持續與環保局聯合稽查，分局也會自主提早路檢，盼雙管齊下防止改裝噪音歪風。

南投信義鄉台21線，夏天常有超跑、重機上山，惟產生巨大噪音引發民怨。（民眾提供）

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