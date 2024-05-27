小牛超跑深夜狂飆！26歲車主開賓利到案：載路人體驗貼背感

圖中小牛超跑在同一路段來回疾駛。（警方提供）

2024/05/27 10:11

〔記者許國楨／台中報導〕炸街車擾清夢惹人厭，台中市一輛小牛超跑日前深夜刻意在南屯區特定路段來回狂飆，震耳欲聾噪音貫耳，讓沿街住戶差點崩潰，警方獲報過濾路口監視器以車追人，進一步通知車主到案時竟稱，因當時有3名路人想要體驗超跑的「貼背感」，才會搭載在該路口來回行駛，警方則依違反社維法裁處開罰。

台中市第四分局南屯所今天說明這起噪音車擾民的處理過程，上月底接連接獲多名民眾檢舉，當天凌晨1點多有一輛小牛超跑在南屯區永春東七路段疾駛，令人氣結的是，駕駛瞬間猛踩油門震耳欲聾的噪音貫耳，還刻意在同一條路上約5百公尺距離，來回狂飆高達4次，除擾人清夢，也讓人險些精神崩潰。

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警方獲報根據民眾陳述時間、地點擴大調閱周邊路口監視器，確認該部車輛在夜深人靜晚上，不停加速行駛製造噪音，立即通知26歲連姓車主到案說明，據了解，該輛網稱小牛的藍寶堅尼款式是Huracan LP 580-2 Coupe車款，2016年出廠，排氣量5204cc，市價約1258萬元。

自稱開設投資公司連男，聲稱名下還收藏好幾輛超跑，當天駕駛也在其名下的賓利車到警所表示，駕車準備返家時，因有路人見其藍寶堅尼車款酷炫，提出想試乘體會超跑加速貼背感，由於該車僅能乘坐兩人，遂分批載著3名路人在該段道路上奔馳數趟。

連男強調車輛未曾改裝，對於因超跑本身搭載高馬力引擎，在馬路上拉轉產生高分貝音量噪音，導致附近居民無法入睡感到抱歉，經查，該輛小牛的確未改裝，而警方詢問後，針對駕車製造噪音妨害公眾安寧部分，依社會秩序維護法，最高可處6千元以下罰鍰，據此就連男違規部分開罰1000元。

第四分局長李建興說，經統計今年迄今，該分局通報噪音車已有2703件，其中經環保局依噪音管制法裁罰53件，為防範心存僥倖者改裝車輛，更不容許超跑深夜製造噪音擾民，警察將嚴加稽查取締，若確有製造噪音或深夜喧嘩妨害公眾安寧等脫序行為，可依社會秩序維護法予以裁罰。

震耳欲聾的噪音貫耳，讓住戶差點崩潰報警。（警方提供）

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