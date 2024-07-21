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移動城堡？行進中轎車疊滿雜物 網驚：連後照鏡都掉掛

轎車在後車廂及車頂堆疊大量雜物。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

轎車在後車廂及車頂堆疊大量雜物。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

2024/07/21 15:54

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾近日開車行經台中市區時，驚見1輛轎車在後車廂及車頂堆疊大量雜物，宛如知名動畫「霍爾移動城堡」經過路口場景，影片上傳網路後引發熱議，轄區警方今天則說，目前尚未接獲報案檢舉，將調閱監視器查明車輛所有人身分，依違反道交條例開罰。

根據網友上傳「社會事新聞影音」的該段影片顯示，這輛老舊轎車當時行經西區五權路、英才路口，因連同車頂、後車廂都堆疊雜物，雖有加以捆綁，但成袋雜物數量實在太多，甚至從後車廂滿出來，加上連右後照鏡也垂掛搖搖欲墜，不但險象環生，一旦雜物掉落路面更恐衍生事故，也令人捏了一把冷汗。

轄區第一分局民權派出所對此表示，針對民眾網路發布有關車輛裝載物品，以及照後鏡損壞不予修復等違規案，此案未接獲報案、檢舉，因影片上無顯示實際發生時間，將調閱監視器查明車輛所有人身分據以開罰，該分局也將加強線上巡邏勤務，避免是類情事發生。

警方表示，依道路交通管理處罰條例29條規定，汽車裝載未依規定，可處3000元以上1.8萬元以下罰鍰，責令改正或禁止通行，另依該條例第16條規定，汽車設備不全或損壞不予修復，可處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰，並責令改正。

第一警分局呼籲，駕駛人行駛前，應檢視車輛安全設備齊全，裝載貨物應符合交通規則長、寬、高規定，並確實依照路段速限行駛，注意車前狀況，保持安全車距，以維護民眾用路安全。

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