企圖迷姦女藝人 正妹淪性奴輕生／星探狼還想淫2美眉

自稱星探的陳輝鴻有多次性侵 前科。陳男尾隨17歲女高中生進入鳳山某百貨賣場，企圖對她不軌。（記者黃佳琳翻攝、翻攝臉書）

2022/03/16 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「星探之狼」陳輝鴻二○一八年曾誘騙某女藝人南下高雄試鏡時，下藥企圖性侵，幸女藝人機警躲過一劫，但另名滿懷星夢的十九歲謝姓正妹就沒有這麼好運，謝女透過網路結識自稱星探的陳輝鴻，陳猥褻謝女後，謝在租屋處自殺未遂，被陳男接回家中淪為性奴，謝女在陳男租屋處的浴室輕生，謝女死後，陳男竟以「乾女兒」過世心情不好為由，又隨機性侵兩名少女未遂，高雄地檢署依強制性交未遂等罪將收押中的陳男起訴。

陳輝鴻尾隨性侵兩名少女未遂 起訴

檢方指出，謝姓女子與家裡關係不和，還沒成年就離家，她因長相甜美，懷著星夢，在網路搜尋相關演藝工作時，被自稱星探的四十二歲男子陳輝鴻盯上；陳約謝女出來面試時，對謝女伸出狼爪猥褻，涉世未深的謝女，因事後與陳男保持聯絡，又數次接受陳男的「宗教式」開導。謝女為此罹患精神疾病，二○二○年間，她在租屋處跳樓，緊急送醫後挽回一命，她在醫院接受心理治療時，向社福人員透露自己不但被猥褻，還被陳男性侵，但當時陳男否認，謝女也沒有提出告訴，性侵指控還沒立案就石沉大海。

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陳男見謝女跳樓後重傷需長期治療，於是自稱是謝女「乾爹」，帶著她回住處照料，謝女因此淪為性奴長達一年，去年十一月，謝女在陳男住處的浴室內輕生死亡；檢警介入偵辦後，雖然找到謝女當時說出被性侵的告白，但因沒有其他事證，案件被檢方以無他殺簽結。

謝女曾說被性侵 輕生後以無他殺簽結

但陳男竟在謝女死後一個月，以思念「女兒」為由，先在鳳山某百貨賣場，持刀尾隨十七歲少女進入賣場廁所企圖對她不軌，幸少女即時呼救嚇跑陳男，少女才躲過一劫。不到兩個月，陳男又尾隨另名十四歲國中少女下課回家，在公寓門口堵住少女去路，問她「內褲什麼顏色」、「我可不可以看一下」等，少女尖叫跑回家求援，陳男幾天後被警方逮捕送辦。

檢方偵訊時查出，陳男二○○八年因加重強制性侵案入獄，二○一八年又迷昏少女性侵未遂，再加上兩名少女無辜受害，因此向法院聲押獲准，依強制性交未遂等罪將他起訴。

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