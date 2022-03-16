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    醫︰星探狼再犯風險高 刑後應治療

    醫師評估陳輝鴻再犯風險高，建請法院在他服刑後，應再接受精神治療。（翻攝臉書）

    醫師評估陳輝鴻再犯風險高，建請法院在他服刑後，應再接受精神治療。（翻攝臉書）

    2022/03/16 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕偵辦「星探之狼」陳輝鴻性侵少女案的檢方指出，陳用試鏡為由，誘騙滿懷明星夢的年輕美眉，尤其被陳男盯上的小女生，外形都相當亮眼漂亮，醫師評估報告中，更直指陳男有反社會人格，為了不讓他再危害其他女性，建請法院在他服刑後，應再接受精神治療。

    檢方指出，陳在二○○五年十一月時，曾尾隨一名十四歲國中少女返家，少女打開公寓大門時，陳快步上前掀開少女裙子，用相機拍下裙下風光後，趁少女驚魂未定之際，用手指侵犯少女，少女驚呼救命，陳男再拍下少女胸部後逃離。

    陳食髓知味，竟在侵犯少女半年後，再度尾隨該名少女放學返家，少女驚呼，父親趕到樓梯間時，陳早已聞風而逃。

    陳男兩度猥褻、性侵少女，被法院判刑七年六月，出獄後，陳未改惡行，又在二○一八年四月自稱是星探，在台北的某女藝人與母親搭高鐵到高雄試鏡時，女藝人被陳輝鴻單獨帶走，女藝人的阿姨擔心其安危，要求她保持通話不能掛斷電話，當女藝人被下藥差點遭性侵哭喊時，阿姨透過電話狂喊，才讓陳男收手，此案一、二審依以藥劑強制性交未遂罪判陳男徒刑六年，並須賠五十萬元。

    陳侵犯女藝人未遂，又用同樣手法誘騙同樣懷抱星夢的十九歲謝姓女子，甚至害謝女賠上性命；檢方請醫師對他進行精神評估時，醫師對他的描述是「外觀乾淨整齊，態度和善且過度禮貌」，但他過去曾使用海洛因、安非他命，犯罪時會合理化自己行為，認定有反社會人格障礙症，再犯風險高，建請應再接受精神醫療，避免有反覆再犯的可能性。

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