追夢試鏡防惡狼 警教5招保身

陳男尾隨 17 歲女高中生 進入鳳山某百貨賣場，企圖對 她不軌。（記者黃佳琳翻攝）

2022/03/16 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕隨著網路科技不斷進化，想當藝人、網紅的女性越來越多，但演藝工作誘惑不少，高市婦幼警察隊指出，試鏡前後，要謹記「自、冷、大、尋、保」五大口訣，避免錢沒賺到、明星夢沒追到，反害自己陷入險境。

婦幼隊指出，防狼五大重點，分別是「自我防衛」，隨時保持警覺，避開危險情境；「保持冷靜」，面對歹徒，冷靜應對，尋求脫逃時機；「大聲呼救」，如無受到暴力攻擊之虞，應持續大聲呼救；「尋求協助」，伺機逃離現場，對外求援，速報案；「保全證據」，記住歹徒特徵，保全證據勿清洗。

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面對陌生星探的搭訕，婦幼隊也提醒，要與對方保持距離，勿隨便上他人的車，勿隨便接受陌生人示好或提供的食物飲料；對於試鏡時可能遭遇危險，若當下覺得自己和對方接觸時有壓力，或覺得對方有可疑之處，例如觸摸身體的舉動或言語輕浮，可找機會迅速移動至人多的地方，或便利商店尋求幫助，並儘快報警。

另外，去試鏡要先蒐集應徵公司資料、告知親友地點、檢視職缺資訊是否正確，並且謹記七不原則「不繳錢、不購買、不簽約、不離身、不辦卡、不飲用、不非法工作」，以避免薪水沒賺到，反而誤入惡狼所設下的陷阱。

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