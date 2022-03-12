黑幫開蝦皮牌賓士衝撞 警開3槍乘客後腦中彈

警追捕途中拔槍朝車子射擊3發，車上右後座鍾姓乘客頭部中彈，送醫搶救。 （記者闕敬倫翻攝） 鍾母說兒被騙錢遭恐嚇躲起來，她也只好向警方通報為失蹤人口。（記者闕敬倫翻攝）

2022/03/12 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕二十九歲竹聯幫弘仁會成員林佑儒，無照駕駛賓士轎車，還懸掛從蝦皮網站買來的壓克力假造車牌，前天深夜搭載友人行經新北市中和區，警方發現該車未開大燈及偽造車牌，示意停車時林加速逃逸，還衝撞他車，試圖衝開擋路車陣；中和警分局張姓警員為免危害擴大，朝賓士車開三槍，其中一發不慎擊中右後座鍾姓乘客的後腦，彈頭卡在頭顱，送醫救治尚未脫離險境。

無照駕駛是竹聯幫分子

警方調查，拒絕臨檢的賓士車牌已遭註銷，事發時車上有三男一女，除了林男，還有坐副駕駛座的林男二十一歲洪姓女友、坐左後方的二十九歲洪男及右後方的二十七歲鍾男。林男、洪女及洪男分別有結夥攜凶器強盜、毒品、槍砲、傷害、不能安全駕駛等多項前科犯行；鍾男是失蹤人口，自去年十一月通報列管至今。

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中彈男是失蹤列管人口

當時警方在中和區中正防汛路口發現該車未開大燈、懸掛偽造車牌，左側車身明顯有擦撞痕跡，員警鳴笛及開啟擴音器攔停，駕駛拒檢逃離，還沿路闖紅燈。

十一名員警搭乘警車或騎警用機車展開圍捕，追到中正路及景平路口遇紅燈，賓士被車陣阻擋，竟衝撞其他車輛試圖脫困，張姓警員連忙下車，朝該車左後車輪開三槍，賓士車仍高速逃離現場。警方通報快打部隊，稍後在圓通路二八六巷發現賓士車，發覺鍾男頭部中彈，緊急送醫，昏迷指數四，醫院持續搶救中。

傷者母控警執法不當

鍾男的母親指控，兒腦部被子彈貫穿，救活也可能變成植物人，批警察執法不當，宣稱對輪胎射擊，實際上是朝後擋風玻璃開槍，造成兒子受傷，事後卻說是員警誤射。

警方︰用槍於法有據

中和警分局對此指出，張員是朝左後車輪射擊。新北市警局表示，員警當下為阻止拒檢汽車持續逃逸，以免波及無辜路人，開槍喝止避免危害持續發生，警方依據警械使用條例第四條使用警械，於法有據，但仍主動移請檢察官偵辦，釐清案件責任歸屬；執法過程造成民眾受傷，警局深表遺憾，會協助家屬處理後續、全程陪同。

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