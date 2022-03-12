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    衰爆！婦遭通緝犯撞 又被警流彈擊中

    警方壓制車內通緝犯與乘客。 （記者張瑞楨翻攝）

    警方壓制車內通緝犯與乘客。 （記者張瑞楨翻攝）

    2022/03/12 05:30

    〔記者張瑞楨、何宗翰／台中報導〕于姓通緝犯昨駕駛賓士車搭載四名乘客，在台中市大里區被台中市警局第四分局警方攔查，于男卻開車衝撞警察，還撞倒騎機車的李姓婦人，員警開槍射擊賓士車輪胎，一發子彈擊中後座溫姓男子腹部，另一發流彈擊中李婦腳踝，李婦當場大嘆：「阮真可憐呦，關阮什麼代誌（事情）？」。

    警方將兩人送醫，溫男與李婦昨夜緊急開刀，皆無生命危險，警方已派員慰問李婦，並將全額負擔醫療費，至於贓物罪與侵占罪通緝的于男，身上查獲毒品，依妨害公務、毒品危害防制條例等罪名偵辦，另外，車內也查獲安非他命、毒咖啡包等毒品，但未找到槍枝，員警懷疑五人在旅館「開毒趴」，依毒品危害防制條例偵查中。

    行車紀錄器顯示，四分局偵查隊便衣警察，趁于男駕駛賓士車，於大里區中興路二段的加油站，排隊等候加油時，先用偵防車卡在前方，再持槍擁上喝令開門，于男卻倒車衝撞，撞後方民車（同為白色賓士車），又撞倒騎機車來加油的李姓婦人，再往前企圖衝撞員警。

    警察對輪胎射擊七、八槍，其中一槍擊中左後方乘客座的溫男，倒臥在賓士車旁的李婦，腳踝處被流彈擊中，李婦當場嚇得四肢著地想爬離現場，一名警員趕緊將她拖離。並將賓士車的犯嫌制伏。

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