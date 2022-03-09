《彰化》屏監收容人送暖 捐1.6萬助受虐少年

羅母打開信件，內有屏東監獄收容人寄來面額從一千元至三千元不等的一萬六千元郵政匯票。（記者顏宏駿攝）

2022/03/09 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化羅姓少年（以下稱羅小弟）前年到鋼構公司當學徒，被惡老闆詹祐承、黃佳緯逼吃狗屎，全身被連射五○○多發BB彈，打得皮開肉綻，甚至右腳遭電擊，二至四趾壞疽截肢，現罹患嚴重的「創傷後症候群」於精神科醫院住院治療。屏東監獄十位收容人得知此消息，非常不忍，日前集資一萬六千元幫助羅家，希望表達自己關懷的心意。

透過本報轉交羅小弟母親

黃姓收容人等人已透過《自由時報》轉交信件，他們關心羅母和羅小弟的近況，日前羅母打開信件一看，裡面共有十張面額從一千元至三千元不等的郵政匯票。從越南嫁來台灣，獨立撫養羅小弟的羅母激動之情溢於言表，「怎麼有這麼好心的犯人（收容人），還一次十人」。

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她說，羅小弟在療養機構已近痊癒，目前院方正結算半年多來的住院費，她剛好可用這筆錢支付，讓兒子趕緊回家。她強調，這段時間彰化縣社會處、外配社服等單位都來幫助，她很感謝大家幫忙，這些收容人的關心，讓她最感意外。

羅母收信激動 謝各界幫忙

信件中，黃姓收容人說，他們在獄中不愁吃穿，又有「工坊」可以打工，賺零用錢，大家看到羅小弟的遭遇都非常同情，很想關心他，卻沒有任何管道，只能透過《自由時報》轉交信件，一萬六千元雖然不多，但代表他們一點心意。

黃男表示，他們都曾經一時犯錯，對於加害人的施暴，導致犯罪被害人本人或家屬生活陷入困境的新聞特別在意，省下零用錢幫助對方是他們唯一能做的事。

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