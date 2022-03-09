《彰化》屏監收容人送暖 捐1.6萬助受虐少年
2022/03/09 05:30
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化羅姓少年（以下稱羅小弟）前年到鋼構公司當學徒，被惡老闆詹祐承、黃佳緯逼吃狗屎，全身被連射五○○多發BB彈，打得皮開肉綻，甚至右腳遭電擊，二至四趾壞疽截肢，現罹患嚴重的「創傷後症候群」於精神科醫院住院治療。屏東監獄十位收容人得知此消息，非常不忍，日前集資一萬六千元幫助羅家，希望表達自己關懷的心意。
透過本報轉交羅小弟母親
黃姓收容人等人已透過《自由時報》轉交信件，他們關心羅母和羅小弟的近況，日前羅母打開信件一看，裡面共有十張面額從一千元至三千元不等的郵政匯票。從越南嫁來台灣，獨立撫養羅小弟的羅母激動之情溢於言表，「怎麼有這麼好心的犯人（收容人），還一次十人」。
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她說，羅小弟在療養機構已近痊癒，目前院方正結算半年多來的住院費，她剛好可用這筆錢支付，讓兒子趕緊回家。她強調，這段時間彰化縣社會處、外配社服等單位都來幫助，她很感謝大家幫忙，這些收容人的關心，讓她最感意外。
羅母收信激動 謝各界幫忙
信件中，黃姓收容人說，他們在獄中不愁吃穿，又有「工坊」可以打工，賺零用錢，大家看到羅小弟的遭遇都非常同情，很想關心他，卻沒有任何管道，只能透過《自由時報》轉交信件，一萬六千元雖然不多，但代表他們一點心意。
黃男表示，他們都曾經一時犯錯，對於加害人的施暴，導致犯罪被害人本人或家屬生活陷入困境的新聞特別在意，省下零用錢幫助對方是他們唯一能做的事。