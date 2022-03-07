跪求遭拒／拖曳傘教練嗆衝浪客「用繩子弄死你」判拘

飛行傘俱樂部工作人員在現場等候 雙方協調。 （記者吳昇儒翻攝）

2022/03/07 05:30

教練騎水上摩托車妨害衝浪

〔記者吳昇儒／基隆報導〕原本在新北市萬里區某飛行傘俱樂部擔任教練的林姓男子，不滿劉、林姓兩名男子的衝浪範圍，與飛行傘拖行位置重疊，便跪求二人離開。教練見對方不願離去，竟對劉男說「你不離開，我會用繩子弄死你」，並用水上摩托車妨害林男衝浪，直至警方到場才作罷。基隆地院近日審結，認定林姓教練觸犯恐嚇、強制等罪，判拘役三十五天，得易科罰金。

觸恐嚇、強制罪判拘

檢警調查，林姓教練在俱樂部的工作，是負責駕駛水上摩托車拖曳飛行傘，讓遊客體驗在海上飛行的樂趣；前年六月二十日中午，劉、林二人剛好進到水上摩托車會經過的區域，恐影響林姓教練工作時的路線，教練便前往現場，先是請兩人離開，隨即還下跪求情。

請繼續往下閱讀...

劉、林二人則認為，該海域為公共海域，不願離去便與教練發生爭執。

林姓教練見勸說未果，竟出言恐嚇劉男稱「如果你不離開，我會用繩子弄死你」，更在現場騎乘水上摩托車，影響林男進行衝浪活動，劉男見狀報警處理，並對林姓教練提出告訴。

警方偵訊時，林姓教練起初均否認犯行，但教練於檢察官開庭時，則承認確實有恐嚇劉男等人，並用水上摩托車干擾林男衝浪。檢察官偵訊後，依涉犯恐嚇危害安全、強制等罪將教練起訴。

法官審理後，認為案發當時，林姓教練先是跪求二人離開，見勸說未果後，想到自己為五斗米折腰下跪，卻無效用，氣憤之餘才會口出惡言；考量他犯後深具悔意，已當庭道歉獲得林、劉二人諒解，也已不在該俱樂部任職，故依恐嚇危害安全罪、強制罪，分別判處林姓教練拘役二十日、二十五日，應執行拘役三十五日，得易科罰金三萬五千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法