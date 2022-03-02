買潛水衣巨石壓屍 酒店妹全家謀財害命

酒店妹林姝妤(左3)、父親林益全（右2）、母親林劉秀珍（左1）及弟弟林韋守(右1)，一家四人參與殺人棄屍計畫。（資料照） 林姝妤與張男同遊畫面。（資料照）

2022/03/02 05:30

檢︰有夠狠 起訴5人 建請從重量刑

〔記者陳冠備／彰化報導〕張姓男子去年十月底被發現，身上綁著二塊總重約四十公斤的空心磚，陳屍彰化縣東螺溪溪底；檢警查出，女子林姝妤得知男友張男從事博弈行業且身懷鉅款，因而意圖謀財害命，更夥同父母、弟弟一起將張男殺害，為掩蓋罪行，還買潛水衣潛入溪裡，以大石塊壓住屍體，不讓屍體見天日，最後盜領四七○萬元。彰化地檢署昨偵結，將林女一家四人及提供安眠藥的陳姓男子依強盜殺人等罪起訴，建請法官從重量刑。

在酒店上班的女子林姝妤（卅歲），與張男（五十一歲）在酒店認識後成為男女朋友，張男每月給她十多萬元生活費，但兩人經常爭執。

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去年六月間，林女得知張男數個金融帳戶有大筆金錢，後來兩人分手，林女回家散心時跟父親林益全（五十歲）、母親林劉秀珍（四十九歲）及弟弟林韋守（廿四歲）提及此事，一家人開始計劃殺人劫財。

去年十月間，林韋守先跟友人陳昱惟（廿二歲）取得安眠藥，並騎機車載母親沿著東螺溪，尋找合適棄屍地點，並將黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等藏放於棄屍地點備用。

去年十月十六日，林姝妤誘騙張男至彰化縣福興鄉的家中，由林劉秀珍將摻有安眠藥的飲料給張男飲用，林女一家人開著張男的轎車，將昏睡的張男載到漢寶溼地，林女、林母下車把風，由林父跟林弟以繩索勒斃張男。隨後，眾人沿著東螺溪開車至天盛橋附近棄屍，林父跟林弟並在張男屍體頭腳綁上總重四十公斤的兩塊空心磚，同月十八日林父跟陳男還回到棄屍現場，穿上潛水衣潛入溪中檢視屍體，並從岸邊搬出大石塊壓住屍體，避免浮出水面。 其後，林女等人從張男帳戶中盜領四七○萬元。

全家分工縝密 盜領470萬

不過張男屍體仍在去年十月廿九日浮出水面，檢警追查出林女一家人的犯案過程冷血又分工縝密，連承辦檢方都驚呼：「有夠狠！」昨以強盜殺人、詐欺、遺棄屍體等罪嫌，將林女等五人起訴。

起訴書也指出，林姝妤在和張男交往時，即得知其提款卡密碼，與父母、弟弟等人謀劃犯罪，不但將張男殺害、棄屍，並盜領帳戶內金錢，惡性重大，建請法官從重量刑。

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