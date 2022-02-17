「繭居女」怨沒買金光布袋戲光碟／罰泡熱水澡5小時 活活燙死老母

台北地檢署根據法醫鑑定結果及模擬現場狀況，發現死者至少要泡5小時才會造成下肢燙傷的傷勢，昨依傷害致死罪將潘女起訴。 （資料照）

2022/02/17 05:30

〔記者錢利忠、吳亮儀／台北報導〕無業且靠曾中風母親拾荒撫養的卅七歲潘姓「繭居女」，因母親沒幫她買金光布袋戲光碟，竟懲罰母親泡在水溫約四十度的浴缸內，喝令沒經她同意不能起身，因母親中風後下半身溫感異常，導致腰部以下嚴重紅腫脫皮，脫落皮膚還黏在浴缸，最終活活燙死；台北地檢署根據法醫鑑定結果及重建現場，發現死者至少要泡五小時才會造成此般嚴重傷勢，昨依傷害致死罪將潘女起訴。

曾中風溫感異常 下半身大面積二度燙傷

去年六月九日，檢警獲報七旬老婦陳屍家中浴室，起初原以為是在浴室滑倒意外，但檢方勘查現場照片發現，死者趴倒在浴室門邊及浴缸中間的地上，身上有穿上衣及短褲，下肢卻嚴重紅腫脫皮，門緣及浴缸內還沾黏皮屑，質疑死因不單純，遂安排法醫解剖。

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潘女的親屬原以為死者是泡澡發生意外，潘女接受偵訊時則疑因心虛而支支吾吾，且一度謊稱當時她在房內上網，不知母親泡澡出意外，直到法醫解剖，她才吐露內情。

檢警勘查死者住處發現，潘女在房內及浴室牆上張貼一堆A4大小的紙張，上頭寫滿她怒罵母親「沒幫忙買金光布袋戲光碟」、沒依約定幫她做好事情等各類情緒性字眼。潘女辯稱她有加冷水調和水溫，沒傷害母親的犯意。

法醫解剖後認定，死者因下半身大面積二度燙傷，造成心因性休克離世；檢警勘查浴缸內的水漬痕跡、死者皮膚脫皮後黏在浴缸及門緣邊等位置，模擬及還原現場發現，熱水調到最熱時，出水口溫度約六十多度，熱水接觸空氣落在浴缸後仍有四十多度，經比對死者燙傷的程度，研判至少要泡在浴缸內五小時才可能造成這般嚴重傷勢。

檢方勘查法醫鑑定報告及相關證據後，認為潘女明知母親曾中風，溫感較常人異常，卻仍放熱水要求母親長時間浸泡浴缸內，事後還試圖搬運，卻因力氣不夠大，才使母親趴倒在浴室地板上，認定潘女涉嫌傷害致死罪證明確。

潘女的母親因溫感異於常人而釀不幸。林口長庚醫院皮膚部醫師紀景琪說，一般來講要達到皮膚二度燙傷、表皮細胞死掉的水溫至少要攝氏七十度以上，不太可能四十幾度就燙傷。

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