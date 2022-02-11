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    賣冒牌指緣油 男賺暴利50萬

    美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的！保二查獲美國知名美甲品牌OPI仿品。（記者黃良傑攝）

    美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的！保二查獲美國知名美甲品牌OPI仿品。（記者黃良傑攝）

    2022/02/11 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕從事網拍的蔡姓男子藏身高雄鳥松區，自中國阿里巴巴網站進貨，以五元不等的低價，大量購入涉嫌仿冒美國知名指甲彩繪品牌OPI指緣油，再以高利潤販售價，五個月內就賣出四萬五千多支，不法所得逾五十萬元，保二刑大循線逮捕他，估計侵權市值約二千多萬元，昨依違反商標函送法辦。

    網拍平台5個月狂賣4.5萬支

    警方專案小組持搜索票，前往蔡男的倉庫內查扣三萬多支指緣油，抽樣送請衛生局檢驗，釐清有無含超標的汞、鉛、砷、鎘重金屬，警方並追出假貨流向六都及十三個縣，另也查扣仿冒OPI銼刀（片），因製成材質不明，不無有危害人體的疑慮，因國外曾有使用不潔手部用具致細菌感染的相關案例，保二相當謹慎。

    真品原價550元至千餘元

    保二偵三隊表示，三十九歲的蔡姓男子看準近幾年美甲產業興起，加上疫情期間吹起居家美甲風潮，對OPI產品需求量大增，他上中國網站，見真品原價五百五十元至一千六百元的十五種不同香味OPI指緣油，竟能以六至七元價格批到貨，再以每支九至十二元不等的價格，在蝦皮拍賣平台販售牟取暴利。

    警方調查，蔡男在短短五個月時間，累計售出四萬五千支仿冒指緣油，不法所得高達五十萬元，侵權市值初估約二千多萬元。據了解，該指緣油擦拭於指甲尚無異狀，味道乍聞雖有水果香甜味，久了會出現不自然異味且偏油，與原廠自然芬香味道有別，極可能經由手足皮膚吸收進入人體，愛美人士不得不慎。

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