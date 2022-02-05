2000萬超級紅包 3個頭獎未開出

2022/02/05 05:30

又獎落桃園 30多歲男子抱回第二個頭獎

〔記者巫其倫／台北報導〕過年刮出好手氣！過年期間深受民眾青睞的「2000萬超級紅包」刮刮樂，台灣彩券昨表示，第二個兩千萬元頭獎已開出，且再度獎落桃園，幸運得主是一名卅多歲男子，他帶著家人買彩券，開心抱回兩千萬元；這款超級紅包刮刮樂還有三個頭獎未開出，就看財神爺會眷顧哪幾位幸運兒。

台彩昨天表示，目前「2000萬超級紅包」已開出兩個頭獎、均獎落桃園市，繼桃園龍潭刮出第一個頭獎之後，第二個頭獎則由桃園市桃園區龍壽街六十二號「金旺發投注站 」所開出。

請繼續往下閱讀...

該投注站負責人林小姐表示，刮中大獎的幸運兒，是年約卅多歲的男性，大年初一帶家人玩刮刮樂，共買了五百元、一千元和兩千元的「2000萬超級紅包」，並說要和家人團聚一起刮；不到一天時間內，男子就回到店裡表示刮中頭獎，一家人表情看起來很淡定，卻掩不住中大獎的喜悅。

越籍男刮中200萬＋BMW休旅車

台彩也提到，一名年約廿五歲的越南籍男子，過年買「2000萬超級紅包」，也幸運刮中兩百萬元＋BMW休旅車，且又是獎落桃園市，由桃園市中壢區新中北路一一七號的「金沙彩券行」開出，中獎人確認中獎後高興歡呼，並直呼「可以回越南了！」。

台彩過年推出「2000萬超級紅包」，共有五個頭獎兩千萬元、九個兩百萬元＋BMW休旅車、六五○個一百萬元。統計至二日止，已刮出兩個兩千萬元（仍有三個未開出）、四個兩百萬元＋BMW休旅車（仍有五個未開出）、一五四個一百萬元（仍有四九六個未開出）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法