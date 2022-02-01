為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    合歡山受凍 外師輕裝環島警救援

    南投縣警察局仁愛分局員警提供薑茶及泡麵，讓受凍合歡山的英國籍男子暖胃又暖身。（仁愛分局提供）

    南投縣警察局仁愛分局員警提供薑茶及泡麵，讓受凍合歡山的英國籍男子暖胃又暖身。（仁愛分局提供）

    2022/02/01 05:30

    〔記者謝介裕、王峻祺／綜合報導〕英國籍男子「傑克」（譯音） 獨自騎單車展開環島旅行，前天傍晚六時許，他沿台十四甲線打算翻山越嶺到花蓮，卻不敵寒冷受困合歡山小風口停車場，南投縣警察局仁愛分局據報，火速派員到場協助脫困，並致贈保暖衣物，讓他倍感窩心。

    警方說，傑克是名英文老師，四天前獨自騎腳踏車從台南出發挑戰環島旅行，計畫一月三十日越過合歡山夜宿花蓮，無奈氣溫過低、體力不支，又缺乏保暖衣物，滯留於小風口停車場，民眾發現報案。

    警方表示，當時仁愛分局翠峰派出所副所長陳建閔發現，傑克竟只穿著短衣、短褲，而當時翠峰派出所外面的溫度只有攝氏七度，立即與同仁開啟鹵素燈和煤爐供他保暖，並煮薑茶和泡麵讓他食用。

    警方並提醒傑克，憑他身上現有的裝備，根本無法連夜橫跨合歡山到花蓮，建議他先折返埔里民宿休息，備妥裝備後再繼續環島旅行，傑克採納警方建議，在翠峰派出所飲食、休息約一個小時後，便自行返回埔里民宿，警方還特別贈予雪褲及輕便雨衣各一件。

    卡羅樓斷崖受困夫妻獲救

    另外，陳姓夫妻自合歡山松雪樓入山攀登奇萊連峰，行經連接奇萊主峰與奇萊南華山間的卡羅樓斷崖時，突遇夜間下雪，因保暖衣物不足有失溫現象，加上濃霧無法判別方向而受困請求支援，所幸二人昨除夕上午約九時平安獲救，由空勤黑鷹直升機吊掛下山。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播