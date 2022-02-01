合歡山受凍 外師輕裝環島警救援

南投縣警察局仁愛分局員警提供薑茶及泡麵，讓受凍合歡山的英國籍男子暖胃又暖身。（仁愛分局提供）

2022/02/01 05:30

〔記者謝介裕、王峻祺／綜合報導〕英國籍男子「傑克」（譯音） 獨自騎單車展開環島旅行，前天傍晚六時許，他沿台十四甲線打算翻山越嶺到花蓮，卻不敵寒冷受困合歡山小風口停車場，南投縣警察局仁愛分局據報，火速派員到場協助脫困，並致贈保暖衣物，讓他倍感窩心。

警方說，傑克是名英文老師，四天前獨自騎腳踏車從台南出發挑戰環島旅行，計畫一月三十日越過合歡山夜宿花蓮，無奈氣溫過低、體力不支，又缺乏保暖衣物，滯留於小風口停車場，民眾發現報案。

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警方表示，當時仁愛分局翠峰派出所副所長陳建閔發現，傑克竟只穿著短衣、短褲，而當時翠峰派出所外面的溫度只有攝氏七度，立即與同仁開啟鹵素燈和煤爐供他保暖，並煮薑茶和泡麵讓他食用。

警方並提醒傑克，憑他身上現有的裝備，根本無法連夜橫跨合歡山到花蓮，建議他先折返埔里民宿休息，備妥裝備後再繼續環島旅行，傑克採納警方建議，在翠峰派出所飲食、休息約一個小時後，便自行返回埔里民宿，警方還特別贈予雪褲及輕便雨衣各一件。

卡羅樓斷崖受困夫妻獲救

另外，陳姓夫妻自合歡山松雪樓入山攀登奇萊連峰，行經連接奇萊主峰與奇萊南華山間的卡羅樓斷崖時，突遇夜間下雪，因保暖衣物不足有失溫現象，加上濃霧無法判別方向而受困請求支援，所幸二人昨除夕上午約九時平安獲救，由空勤黑鷹直升機吊掛下山。

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