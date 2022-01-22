城中城效應／247棟限期改善今截止 不改就推都更

高雄城中城大火（見圖，資料照）燒出住商混合大樓沒有管委會管理的疑慮，內政部下令盤點全國該類大樓，初步列管二四七棟「無主」樓，主要集中在六都，首先進行為期三個月的消防檢查、環境清理等步驟，而列管期限到今天截止。

2022/01/22 05:30

〔記者徐義平／台北報導〕高雄城中城大火燒出住商混合大樓沒有管委會管理的疑慮，內政部下令盤點全國該類大樓，初步列管二四七棟「無主」樓，主要集中在六都，首先進行為期三個月的消防檢查、環境清理等步驟，而列管期限到今天（二十二日）截止，後續將由各縣市政府回報清理進度。

內政部要求各縣市回報進度

內政部營建署署長吳欣修表示，列管的二四七棟是由各縣市政府清查回報，全都沒有成立管委會，而且現況出現消防設施被破壞、樓梯間擺放雜物，甚至通道不暢通等問題，已經給予三個月時間由各縣市政府列管改善，而三個月列管時間就在今天截止，後續將由各縣市政府回報清理進度。

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他指出，第一步驟主要是排除立即有危害及發生火災疑慮的問題，才給予三個月時間改善。之後會由各縣市政府調查，這些沒成立管委會的住商混合大樓是否有意願自主維護更新，像是針對外牆磁磚掉落、增加消防設施以及違章建築拆除等項目給予補助經費，補助額度最高為總費用的七十五％。

倘若最終列管大樓真的無力自主維護更新，則協調該縣市政府出面幫忙溝通，甚至由縣市政府主導該大樓的公辦都更案，不過，這些都需要長時間規劃，目前還沒有走到那一步。

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