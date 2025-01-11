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    首頁　>　社會

    孫子涉詐失聯300天遭中國拘留 彰化鹹粥嬤掉淚：想去探視說說話

    彰化鹹粥嬤經過300多天的等待，終於確認金孫在中國，阿嬤想要去中國見見孫子說說話。（資料照）

    彰化鹹粥嬤經過300多天的等待，終於確認金孫在中國，阿嬤想要去中國見見孫子說說話。（資料照）

    2025/01/11 07:38

    首次上稿 06:29
    更新時間 07:38

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉賣鹹粥維生的73歲阿嬤，從去年就尋找一手帶大的19歲黃姓孫子的下落，但300多天來都音訊全無，但阿嬤近日收到中國公安局信函，強調黃男因為涉及詐騙被拘留在山西公安局，海基會也證實黃男確實遭逮捕。阿嬤說，她已經太久沒見到孫子，要搭機到中國去跟孫子說說話。

    縣議員賴清美表示，阿嬤得知孫子在中國山西後，就說想要去中國去看孫子，因為要跟孫子見面說說話都好。但她也跟阿嬤說，目前情況未明，就算到了中國，也不知道能不能探視，還是只能送菜給孫子加菜。

    賴清美說，阿嬤一手帶大黃男，都是靠著賣粥把唯一的孫子拉拔長大，打從去年3月只說要出門找朋友，從此就下落不明，阿嬤只要想到孫子就會掉下眼淚。原本以為是到了泰國，後來警方一查才知早從泰國入境寮國，阿嬤300多天來都祈求有好消息出現。如今孫子證實是在中國，至少就是好好活著，這對阿嬤來說，這就是心中最大的希望。

    賴清美表示，阿嬤希望能夠儘快去中國，去看孫子一面，希望有關單位能夠伸出援手來幫助，讓阿嬤可以如願以償。

    彰化縣鹹粥嬤靠著賣粥，把孫子養大。（賴清美提供）

    彰化縣鹹粥嬤靠著賣粥，把孫子養大。（賴清美提供）

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