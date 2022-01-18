16警分局長、保安大隊長 交接

2022/01/18 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局高階警官大異動，十七個分局長有十六人調整，僅三民一分局長蕭正松留任，十六名分局長及保安大隊長昨交接，由市長陳其邁主持，他勉勵新任分局長和大隊長持續打擊犯罪，並加強降低A1死亡車禍，尤其是日前發生酒駕肇事致一家四口一死三傷，令人難過、惋惜，酒駕造成許多家庭悲劇，他支持警方強力取締酒駕。

市長陳其邁力挺警察相關預算，並感謝市議會的支持，他強調治安與交通是民眾最關心的工作重點，也感謝員警辛苦執行防疫工作期間，對掃黑、肅槍、緝毒、打詐等治安工作更不曾懈怠，推動各項預防及打擊犯罪、改善治安措施。

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高市統計全般刑案（觸犯普通刑法與特別刑法之案件）去年發生二萬四六五一件，比前年減少一五一四件，破獲率較前年提高一．三％；暴力犯罪去年年發生五十件，較前年減少廿六件，減少近三十五％；槍擊案件去年發生六件，與前年相較減少七件，減少五成，發生數是六都第二低，此外，去年全年A1類交通事故發生一八六件、死亡一八八人，與去年比較發生減少十一件、死亡減少十二人。

陳其邁肯定前任分局長努力，也希望新任分局長持續展現對暴力、酒駕等不法零容忍，讓市民享有安心、安全、安定生活環境。

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