嘻鬧男比YA…控警執勤度咕

高雄一名男子在警車旁比YA， 並指控員警執勤時睡覺。 （翻攝「社會事新聞群」）

2022/01/17 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅警分局三多路派出所張姓警員，本月十五日凌晨在大順三路某KTV前執行守望勤務時，一名男子走近巡邏警車旁嬉鬧比「YA」，並指控警員在車內睡覺，苓雅警分局昨表示，張員否認打瞌睡，但坦承在駕駛座低頭滑手機，未注意到民眾在車外嬉鬧，由於張員警覺性不夠，警分局將給予行政處分。

警覺性不夠 將行政處分

一名男子上前對警車嬉鬧比「YA」，還將影片PO網，並指控警員執勤時睡覺，有網友稱，民眾都到駕駛座車窗邊，警員卻渾然不知，警車還亮著警示燈，警方應查明。

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張員稱滑手機 否認睡覺

苓雅警分局督察組長周春成表示，張員在巡邏車內執勤，由於影片拍攝畫面，無法看清楚是否在睡覺，將透過行車紀錄器及路口監視器還原，張員則否認執勤睡覺，但坦承低頭滑手機，未注意到民眾在車外嬉鬧。

依警察勤務條例，警察勤務方式包括守望，是指在事故特多等重要地區，設崗位等由服勤人員在一定位置瞭望，除擔任警戒、警衛、管制，並執行一般警察勤務。

苓雅警分局表示，對轄區易發生酒客打架滋事的KTV、酒店，都安排定點守望勤務，從晚間十點至隔天早上六點，苓雅警分局轄區共有八至十個點，依分局執行定點守望勤務規定，為每執行二小時，於第二小時前卅分鐘，可於車內執行守望，惟有突發事故仍需即時處置。

有基層員警認為，苓雅轄區有八至十個守望點，需要大批警力，造成派出所人力吃緊，且執勤員警深夜待在警車內，容易精神不濟，但也只能打起精神，利用警用行動小電腦查贓車，或搜尋分局群組掌握即時狀況，一旦遇到緊急狀況，第一時間先處理，並通報快打部隊支援，防衝突擴大。

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