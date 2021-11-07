專家︰遺失手機免驚 可遠端刪個資

遠端刪除手機資料及遺失尋找方式

2021/11/07 05:30

〔記者吳昇儒／專題報導〕現代人已幾乎離不開手機，工作、追劇、甚至搭車、購物都需要它，為求方便，許多個人資料諸如銀行帳號、密碼、信用卡、私密影圖，也存於機內，但萬一不慎遺失，麻煩很大。手機達人黃俊瑋表示，不論是蘋果或安卓系統，都可從遠端刪除個資，保住個人秘密。

連網開啟定位尋找手機

黃俊瑋說，以安卓Android系統而言，只要手機有綁定谷歌帳戶，連上網路並開啟定位功能及「尋找我的裝置」功能，就能透過電腦或手機登入其帳戶，尋找手機最後發送訊號的位置，可嘗試到該處尋找。

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若沒發現最終訊號，尋機無著，也可透過手機系統內的「清除裝置」功能，永久刪除手機資料 （但可能無法刪除SD記憶卡資料），只要拾獲者開機、連上網路，機內資料會自動刪除，至少確保隱私不外流。

透過「清除裝置」刪資料

蘋果iOS系統的前置作業大同小異，手機有綁定蘋果Apple ID者若遺失手機，只要利用其他手機或電腦登入ID，點選名為「尋找」的APP，就可以找到最後發訊地，萬一找不到，則可設定讓手機「發出聲響」或直接「清除資料」，前提也是失機須開機、連上網路。若不想輕言刪除，可設定「鎖定」功能，以系統鎖鎖住手機，手機一樣失去功能，拾獲者無法使用。

先報警查詢有無人拾得

專門處理拾得物業務的王姓偵查佐表示，遺失手機，可先到附近派出所報案，請警方透過系統查詢有沒有人拾得、送到哪個單位？也可直接上警政署「拾得遺失物系統」查詢；若在大眾運輸工具上遺失，可以至服務台詢問司機或隨車人員有無發現。

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