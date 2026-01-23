為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    為明天準備！ 霍諾德「試爬」101登頂 攀上塔尖影片曝光

    2026/01/23 15:45 即時新聞／綜合報導
    霍諾德的「試爬」已經成功完成，抵達101大樓塔尖處。（@milkrabbit3025授權使用）

    霍諾德的「試爬」已經成功完成，抵達101大樓塔尖處。（@milkrabbit3025授權使用）

    自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登台北101大樓，並透過Netflix進行全球直播。近日不少網友紛紛在社群平台上傳拍到他試爬的影片。霍諾德今天也為明日的攀爬做最後準備，不少網友看到霍諾德已經登上101最高處，相關影片、照片也在社群瘋傳。

    霍諾德近日已進行多次試爬，今日101大樓裡外都出現不少好奇民眾，不少民眾是專程前來，想一睹他攀爬的身姿。而霍諾德也是相當親民，不少民眾、上班員工在101大樓內分享霍諾德經過時的畫面。霍諾德看到有民眾在拍攝，還會停下腳步，大方對鏡頭微笑、揮手，讓拍照民眾相當驚喜。

    今日下午後，霍諾德的「試爬」已經成功完成，抵達101大樓塔尖處。Threads上網友 milkrabbit3025 分享，她出門買飲料，發現一群人都在往天空看，她使用手機開15倍放大攝影才發現，是霍諾德在練習爬101，而且還剛好拍到登頂的那段過程。

    社群平台上，網友紛紛留言表示「也太快了吧」、「真的太猛了」、「好狂」、「看到雞皮疙瘩」、「X 那個位置是可以爬的喔」；還有許多網友看完之後相當好奇，指出塔尖有一處相當平滑、又高的位置，懷疑他到底怎麼爬上去的，還有人表示，明天想殺到現場一探究竟。

    霍諾德將在明天上午9點正式挑戰徒手攀爬台北101，相關過程將透過 Netflix 特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球同步放送。如果沒有 Netflix 帳號，台北101對面的信義廣場，明日將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時。也有網友表示，霍諾德相當厲害，攀爬速度相當快，如果明天順利，說不定一小時左右就能成功登頂。

    在 Threads 查看

    不少網友好奇紅圈處到底要如何攀爬。（@milkrabbit3025授權使用）

    不少網友好奇紅圈處到底要如何攀爬。（@milkrabbit3025授權使用）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播