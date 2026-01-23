為明天準備！ 霍諾德「試爬」101登頂 攀上塔尖影片曝光

霍諾德的「試爬」已經成功完成，抵達101大樓塔尖處。（@milkrabbit3025授權使用）

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登台北101大樓，並透過Netflix進行全球直播。近日不少網友紛紛在社群平台上傳拍到他試爬的影片。霍諾德今天也為明日的攀爬做最後準備，不少網友看到霍諾德已經登上101最高處，相關影片、照片也在社群瘋傳。

霍諾德近日已進行多次試爬，今日101大樓裡外都出現不少好奇民眾，不少民眾是專程前來，想一睹他攀爬的身姿。而霍諾德也是相當親民，不少民眾、上班員工在101大樓內分享霍諾德經過時的畫面。霍諾德看到有民眾在拍攝，還會停下腳步，大方對鏡頭微笑、揮手，讓拍照民眾相當驚喜。

今日下午後，霍諾德的「試爬」已經成功完成，抵達101大樓塔尖處。Threads上網友 milkrabbit3025 分享，她出門買飲料，發現一群人都在往天空看，她使用手機開15倍放大攝影才發現，是霍諾德在練習爬101，而且還剛好拍到登頂的那段過程。

社群平台上，網友紛紛留言表示「也太快了吧」、「真的太猛了」、「好狂」、「看到雞皮疙瘩」、「X 那個位置是可以爬的喔」；還有許多網友看完之後相當好奇，指出塔尖有一處相當平滑、又高的位置，懷疑他到底怎麼爬上去的，還有人表示，明天想殺到現場一探究竟。

霍諾德將在明天上午9點正式挑戰徒手攀爬台北101，相關過程將透過 Netflix 特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球同步放送。如果沒有 Netflix 帳號，台北101對面的信義廣場，明日將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時。也有網友表示，霍諾德相當厲害，攀爬速度相當快，如果明天順利，說不定一小時左右就能成功登頂。

不少網友好奇紅圈處到底要如何攀爬。（@milkrabbit3025授權使用）

