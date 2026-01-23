為明天試爬！她在101吃尾牙 驚見霍諾德高空「熱情招呼」

網友分享，她吃尾牙吃到一半，在高空巧遇霍諾德。（擷取自「aurore_yeh」/Threads）

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（24日）將挑戰徒手攀登台北101，並在Netflix進行全球直播。今天霍諾德也趁好天氣試爬，在101餐廳吃尾牙的民眾，也透過窗戶跟霍諾德打招呼，引起網友討論。

一名網友在Threads發文分享，「吃尾牙吃到一半，遇到Alex Honnold」，照片中霍諾德一身輕裝，在80幾樓透過窗戶開心跟民眾打招呼，讓民眾驚喜不已。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好像聖誕老公公哈哈」、「有一種很反差的感覺，超好笑」、「還以為是AI」、「也太刺激」、「都那麼高了他還有心情跟大家拍照」、「在101窗外看到人應該算是解鎖人生成就了」、「網飛獨家被你搶了」。

台北101表示，從21日起至24日，松智路、信義路周邊已圍起柵欄，部分行人路段無法通行，若民眾沒有Netflix帳號，明天101外的信義廣場也會架設大螢幕全程免費轉播，讓民眾一同見證霍諾德的挑戰過程。

