為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    三立採訪車疑失控撞進北市彰化銀行 至少6人受傷送醫

    2026/01/23 16:00 記者鄭景議／台北報導
    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控撞進路口的彰化銀行內，強大撞擊力道不僅將銀行提款機撞得粉碎，更波及當時在銀行內外的人員。台北市消防局獲報趕抵現場，發現包含行人與銀行人員在內至少有6人受傷，受傷人數還有可能往上攀升，詳細事故原因仍待警方進一步調查。

    中山分局初步調查，今日下午這輛三立新聞台的採訪車沿著街道行駛，在經過一江街口時整輛車失控直接衝向路旁的彰化銀行，並高速撞入銀行大廳。由於事發突然且撞擊力道猛烈，銀行門口的提款機被當場撞得面目全非，提款機外殼與零件散落一地，現場地面滿是玻璃碎片，場面十分驚人。

    警方隨即在車禍現場拉起封鎖線，並派員在路口維持交通秩序。警方表示，針對採訪車駕駛將進行酒精測試以釐清是否有酒駕情事，同時也會調閱周邊監視器畫面與車內行車紀錄器，確認採訪車當時是遭遇機械故障，或是駕駛人為操作不當才釀成這起衝入銀行的意外。

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播