北捷籲進站後勿用行動電源 民眾看法兩極

燒毀的行動電源。（記者甘孟霖攝）

台北捷運公司今（23日）宣布，有鑒於近期國內外發生旅客搭乘捷運時，攜帶在身的行動電源發生自燃冒煙事件，將鄭重呼籲旅客，進入捷運範圍內時勿使用行動電源，且應妥善保管，如因使用或保管不慎導致發生火災等公共危害，將依法究辦並進行求償。民眾對此看法兩極，有人認為相當不方便，也有人覺得為了安全可以忍受。

北捷指出，板南線列車16日晚間發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，引發旅客恐慌，車上約450名旅客需要換成後續列車。日本東京地鐵日比谷線21日上午，也傳出列車車廂內行動電源起火，據媒體報導火舌狂竄「幾乎燒到頭部高度」，導致日比谷線一度全線暫停行駛，所幸無人傷亡。

北捷表示，目前國內外軌道同業，對於行動電源並無使用規範，但航空公司在飛行途中都禁止使用行動電源，北捷也呼籲交通部應該正視此問題。因此，北捷將公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電，捷運系統範圍包含，鐵捲門範圍內，車站、列車都適用；此外，並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

北捷安全衛生處處長林榮輝表示，此次公告主要以宣導性質，如工作人員巡視過程中看到旅客使用行動電源，會委婉勸導制止，至於求償金額部分則要視造成損害多寡而定，如先前日本發生類似事件造成旅客燒傷，列車全面停駛，將設備損失、營運損失納入後，金額可大可小，還是呼籲旅客不要小覷行動電源自燃帶來的危害。

他也說，2024年至今北捷共發生五起行動電源自燃冒煙事件，當中三件發生在列車內，兩件在車站範圍內，都造成程度不一的影響，雖然未造成傷亡，但國外案例殷鑑不遠，如果包包內行動電源自燃燒到衣物等引發火災是很危險的。

捷運族林小姐說，因為工作性質關係要時常接電話，平常怕手機沒電都會隨身攜帶行動電源，如果碰上有重要電話要接手機卻沒電的狀況，會感到很不方便，此外北捷車站也常見行動電源租借站，如果租了卻不能使用會讓人有點困惑；陳姓高中生說，在通勤時都會滑手機殺時間，如果沒電會有點不方便，但他搭捷運通常是短程通勤，為了安全考量稍微忍耐一下就好。

林榮輝也說，行動電源租借站點是便民服務性質，後續還是會加註相關提醒，也透過月台電視、廣播等加強宣導。北捷指出，各個捷運站點都有免費充電區，鼓勵民眾多多使用，充電完再上路。

另，北捷補充，根據消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃。全線車站均配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有類似事件，即可進行緊急處置，並立刻通報110、119。

北捷說行動電源如有膨脹、破損等異常也勿帶上捷運。（記者甘孟霖攝）

鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃。北捷已於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水因應。（記者甘孟霖攝）

