    首頁 > 社會

    採訪車撞進北市彰銀釀多人受傷！《三立新聞》發聲明

    2026/01/23 16:56 即時新聞／綜合報導
    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，突失控衝進路口的彰化銀行內。（記者羅沛德攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，突失控衝進路口的彰化銀行內。（記者羅沛德攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，不明原因失控衝進路口的彰化銀行內，強大撞擊力道不僅將銀行提款機撞的粉碎，更波及當時在銀行內外的人員。北市消防局獲報趕抵，發現包含行人與銀行人員在內至少有10人受傷。《三立新聞》發表聲明，深表歉意，並將負起應盡責任。

    《三立新聞》聲明全文：

    針對今（23日）下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

    三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

    關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

    三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

