放任狗亂跑害死騎士 飼主重判2年

經營資源回收的柯姓婦就因放任飼養的虎斑犬亂跑，害一名騎士摔死，新北地院合議庭認為她毫無悔意，依過失致死罪重判兩年徒刑。（資料照）

2021/11/04 05:30

原稱自己是狗主 後辯肇禍是流浪犬

〔記者王定傳／新北報導〕民眾飼養狗狗一定要看管好，不要任牠亂跑上馬路，否則肇事後不但吃上官司，若否認是飼主，還恐遭到重判！經營資源回收的柯姓婦人就因放任飼養的虎斑犬亂跑，害一名騎士摔死，她否認是狗主、把責任推給被害人，還要求證人不要出庭作證；新北地院合議庭認為她毫無悔意，依過失致死罪重判兩年徒刑。

司法院法學資料檢索系統資料顯示，飼主因疏失放任狗狗趴趴走，所造成的車禍死亡案件，近十五年來的飼主刑期，視犯後態度等大多落在四個月至八個月間，亦有和解後僅判拘役的紀錄；本件判決堪稱是此類案件中最重的懲罰。

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責任推給被害人 還要證人不要出庭

四十三歲張姓女子前年七月騎車行經新北市永和堤外道路時，一隻虎斑犬突從路旁草叢竄出橫越道路，張女撞到狗狗後摔車，送醫後呈植物人狀態，八月中旬傷重死亡。

檢警查出肇事虎斑犬是七十一歲柯婦飼養，但她辯稱狗狗是流浪狗。新北地院合議庭依證人、警員證詞及相關證據判定，該犬平時關在資源回收場大門右邊的白色狗籠，車禍後柯婦有前往查看、將狗抱起，初始告訴警員狗是她養的，未料後來辯稱該犬是流浪狗，審理時仍否認是飼主。

合議庭認定無悔意 依過失致死重判

合議庭認定，柯婦有看管約束狗狗義務，卻放任走動致發生車禍，事後飾詞卸責，把責任推給被害人稱，「女生（被害者）是自己騎夭壽走」，迄未與被害家屬和解，甚至證人指稱柯婦曾要他不要出庭，犯後態度可議。

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