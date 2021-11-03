巧計偷金飾 飲料罐唾液破案

紀姓男子藏匿在大買家大賣場，趁凌晨關門打烊後潛入賣場內銀樓行竊價值一百元多萬的金飾。（記者陳建志翻攝）

2021/11/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕有竊盜前科的紀姓男子，今年八月潛入台中市大買家國光店地下一樓商場，等到賣場打烊後，從輕鋼架天花板爬到金飾專櫃，偷走一百五十萬餘元的金飾，紀男犯案時隨手將飲料罐棄置現場，警方從吸管採得紀男唾液基因，比對出他涉案，台中地檢署昨依竊盜等罪嫌將他起訴。

起訴書指出，紀男有竊盜、詐欺前科，他積欠地下錢莊債務，今年八月四日晚間，紀男躲在大里區的大買家國光店地下一樓商場一間商店貨架隱密處，晚間十時打烊後，再從輕鋼架天花板爬到金飾專櫃店，偷得單價卅七萬元的黃彩鑽戒指、單價十三萬元的藍寶石戒指、總價卅六萬元的兩枚珍珠戒指、價值廿一萬餘元的結婚金飾二組，及K金項鍊、黃金墜飾與黃金手繩等金飾，市價總計一百五十萬四千元。

請繼續往下閱讀...

贓物放寄物櫃 開店再取

紀男翌日凌晨一時許，將竊得的金飾放入背包，藏放在賣場寄物櫃，他先離開賣場，當天上午賣場營業折返取回背包，把金飾賣給不知情的三家銀樓。

紀男以為萬無一失，沒料到行竊時喝飲料解渴，並將飲料罐棄置現場，警方於瓶口與吸管採得的唾液，查出他涉案，加上銀樓指證紀男來銷贓，他只能坦承行竊。

警方另查出，今年五月四日紀男假冒台灣大哥大總公司員工，打電話給台中市的特約服務中心，謊稱總公司要調貨，請店員準備八支IPHONE手機，總公司會派專人來拿，店員當晚將手機交給紀男，他隨後拿到手機店銷贓，得款廿一萬餘元，中檢依詐欺與竊盜罪起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法