宜蘭漁業世家運毒 查扣719公斤安毒

警方及海巡署在烏石港安檢所前攔下珍旺二號，查扣 719.9公斤二級毒品安非他命。 （記者林敬倫攝）

2021/11/03 05:30

黑市價估計超過7億元

〔記者林敬倫、姚介修／綜合報導〕台北市刑大偕同海巡署，在宜蘭縣頭城烏石港破獲珍旺二號漁船涉嫌夾帶大量毒品入境，查扣七百一十九．九公斤二級毒品安非他命，黑市價估計超過七億元，並帶回吳姓女船主、吳女小叔陳男等三人偵訊，此案是宜蘭史上查獲最大宗的安非他命運毒案，據了解，這批貨來自東南亞，由珍旺二號漁船海上交易，由於毒品數量大，警方清查來源。

頭城籍的珍旺二號是五十噸級的CT3漁船，平時停靠在烏石港，每次作業有二人隨船出港，卻未載運魚貨返港，被台北市刑大偵五隊盯上，警方長期跟監，見時機成熟，通報海巡署協助調查，前天中午在烏石港安檢所前，攔下準備入關的珍旺二號。

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珍旺二號返烏石港被攔截

警方及海巡署人員登船發現，船上有大批用塑膠袋裝袋的安非他命，經秤重有七百一十九．九公斤，一併查出岸上有座毒品倉庫，把吳姓女船主、陳姓小叔與另名嫌犯帶回偵訊，據了解，吳姓女船主多年前嫁進頭城陳姓漁業世家。

而陳姓漁業世家，除了捕魚也有經營養殖漁業，地方人士說，陳家長輩工作認真事業有成，為人正派，吳女待人和氣，如今涉入安非他命走私案，讓鄉里震驚。

鄉里震驚︰陳家長輩正派

另，台北關與航警局昨也宣布，偵破自香港進口共十五台熱轉印機夾藏毒品案，共起出起九十包K他命毒品共二十三公斤，逮捕三名嫌犯。

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