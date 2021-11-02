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    醫師︰酒精反應因人而異 律師︰酒測可訂重測標準

    警政署指出，當酒測檢測結果明顯異常，員警應停止使用該儀器，改用其他儀器重測。示意照，非本新聞事件當事人。（資料照）

    警政署指出，當酒測檢測結果明顯異常，員警應停止使用該儀器，改用其他儀器重測。示意照，非本新聞事件當事人。（資料照）

    2021/11/02 05:30

    〔記者李立法／屏東報導〕羅姓酒駕慣犯被警方測出酒測值高達二．五毫克，卻還能騎車並接受警方酒測，屏東市寶建醫院神經內科醫師孔令璋指出，身體對酒精的反應因人而異，酒測值達二．五毫克，一般人無法承受如此高的酒精濃度，通常已呈現昏迷，但並非絕對。

    酒測值2.5會致死

    根據警察大學的研究報告指出，一般人酒測值達零．二五毫克以上，會出現複雜技巧障礙、駕駛能力變差；達零．五毫克以上，會說話含糊、腳步不穩；達一．五毫克以上，會呆滯木僵、可能昏迷，這時已屬泥醉，無法駕車；二毫克以上，呼吸中樞神經麻痺、漸近死亡；達到二．五毫克則會致死。

    寶建醫院神經內科醫師孔令璋指出，身體對酒精的反應因人而異，他曾在急診室看過酒測值一毫克多的病患進來，照理說應已爛醉如泥，沒想到人還十分清醒，人體就是這麼奧妙。

    對於羅男酒測值達二．五毫克，屏東地院法官認為應視為檢測異常，因罪證有疑改判無罪。當時是屏東縣東港警分局員警執行酒測，東港警分局指出，「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，實施第一項檢測成功後，不論有無超過規定標準，不得實施第二次檢測，該呼氣酒精測試器並無故障維修紀錄，若只因測出的數值明顯太高，就需更換儀器重測，會有爭議。

    警要多方取證 避免爭議

    有律師認為，類似酒駕爭議判決時有所聞，當第一次酒測數值出現異常時，應提供執法人員及受測民眾得以重測的明確依據，警方發現明顯酒駕行為時，也要多方取證，只靠酒測數值，若出現模糊地帶，易衍生爭議。

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