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    屏東酒測值2.5判無罪案／警署：明顯異常應換儀器重測

    警政署指出，當酒測檢測結果明顯異常，員警應停止使用該儀器，改用其他儀器重測。示意照，非本新聞事件當事人。（資料照）

    警政署指出，當酒測檢測結果明顯異常，員警應停止使用該儀器，改用其他儀器重測。示意照，非本新聞事件當事人。（資料照）

    2021/11/02 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕屏東羅姓男子酒測值高達二．五毫克，屏東地院認為檢測異常，以罪證有疑判羅男無罪，警方進行酒測，發現明顯數值異常，是否應重測?警政署昨指出，當檢測結果明顯異常，應停止使用該儀器，改用其他儀器檢測，當時員警未察覺數值屬異常，沒有重測已違反規定。

    警政署表示，尊重法院判決結果，此個案也會轉請各警察機關作為執法案例教育，以精進員警執法知能及技巧。

    警政署說，此案執勤員警的酒測器有定期送檢紀錄，無異常情形，且當時員警執行酒測時，有全程連續錄影、詢問受測者飲用酒類結束時間、提供礦泉水給受測者漱口等程序。

    依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第十九條之二規定，「實施第一項檢測成功後，不論有無超過規定標準，不得實施第二次檢測。但遇檢測結果出現明顯異常情形時，應停止使用該儀器，改用其他儀器進行檢測，並應留存原異常之紀錄。」

    不過，當時員警見到羅男酗酒泥醉、言語不清，未當場察覺酒測器測得的數值屬異常，沒及時改用其他儀器進行檢測，與警方取締酒後駕車作業程序有違，將持續檢討改進。

    一名基層員警說，雖然酒測值因人而異，但酒駕者若眼神渙散、無法正常表達、難以安全駕駛，酒測值大多在一．○毫克上下；實務上，員警若發現酒測值異常飆高，通常都會拿另台酒測器重測，避免爭議。

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