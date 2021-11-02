「飆股穩賺不賠」詐千人5億元

警方將李嫌與其同夥送辦，查扣大批贓款與股票 等證物。圖經美編合成。 （記者王冠仁翻攝）

2021/11/02 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕三十六歲李姓男子為首的犯罪集團，收購大量未上市股票再高價轉賣，聲稱上市後將「飆股」、穩賺不賠；不過許多股票沒如期上市，有的還倒閉，股票變成「壁紙」，民眾求償無門。警方逮李男等十八人，初估上千名被害人遭騙走五億多元，其中一名傳產公司退休老闆，竟一次被騙走四千萬元。

退休老闆被騙走4千萬

警方調查，李男看準疫情爆發後，許多民眾工作受影響，從去年七月開始，鎖定這些想靠投資改善生計的民眾下手。

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該集團先向未上市上櫃的公司股東，以每股十至四十元大量收購股票，將這些股票搭配疫苗、防疫、電動車、五G通訊等熱門話題包裝。還有人負責蒐集這些公司的官網、歷年新聞來印製推銷DM，再買人頭電話卡、偽造合法投資顧問公司名片，隨機打電話推銷，以每股八十至一百三十元售出股票。

許多被害人事後發現所購股票的公司，未如期上市上櫃，甚至還有公司營運不佳倒閉，質問李男等人，他們以各種國際情勢、疫情影響來推諉，後來乾脆直接更換門號、封鎖被害人。

今年三月，刑事局陸續接獲多人報案，經查發現受害人至少有上千名、財損超過五億元，警方上月底兵分多路，先後逮捕李等十八嫌，查扣手機、教戰守則、客戶資料、實體股票、人頭帳戶提款卡、現金一千四百八十萬元等。

首腦李男3百萬交保

據了解，李男聲稱確實有買賣股票，否認詐騙，警詢後依詐欺、洗錢、違反證券交易法等罪嫌送辦，檢方命李三百萬元交保、楊姓車手頭八萬元，餘十六嫌各五萬元交保。

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