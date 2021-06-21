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    涉線上博弈洗錢594億／拿督總裁 獄中1天調1.2億交保

    擁拿督等頭銜的新力旺集團總裁莊周文，法院裁定1.2億交保，他當天籌足獲釋。（資料照）

    擁拿督等頭銜的新力旺集團總裁莊周文，法院裁定1.2億交保，他當天籌足獲釋。（資料照）

    2021/06/21 05:30

    〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕獲馬來西亞冊封「拿督」的新力旺控股集團總裁莊周文，被控成立線上博弈平台，經營線上博弈與洗錢，不法獲利高達五九四億餘元；他逃亡數月後於去年十一月落網，今年三月被台中地檢署起訴，並持續羈押至本月十七日押期屆滿，台中地方法院裁定以一億兩千萬元交保候傳，他當天籌出交保金，立即獲釋。

    莊周文逃亡數月 去年落網

    檢警去年初查獲位於台中市西屯區華美西街的線上博弈洗錢機房，發現幕後金主是號稱擁有百億身價、獲馬來西亞冊封「拿督」的新力旺集團總裁莊周文，查出莊將線上博弈業務進行垂直及平行整合，不法所得透過地下匯兌匯入台灣，犯罪所得五九四億九千多萬元，逃漏所得稅額達兩億○六六六萬餘元。

    莊在案發後一度人間蒸發，直到去年十一月落網，到案後除坦承逃漏稅，其餘全盤否認，辯稱只是提供科技服務的系統商，站主要做什麼他不知道；洗錢部分則認為自己是「地下匯兌的使用者」，需要資金方便公司營運周轉，不是經營者，但仍被裁定羈押。

    檢扣13跑車及41筆不動產等

    檢方追回兩億五四六○萬元的售地所得及十三輛超跑，並扣得四十一筆不動產、七六八台伺服器、新台幣兩億五七三七萬餘元及二六五萬餘美元；由於莊愛車成痴，超跑部分由他提供一億五千萬元擔保金後撤銷扣押，今年三月檢方依意圖營利賭博、操縱指揮犯罪組織、洗錢及商業會計法逃漏稅等罪起訴莊等三十二人，法官裁定續押莊周文。

    限制住居、出境出海

    原本被羈押七個月的莊因押期屆滿，他聲請撤銷羈押，台中地院考量莊無繼續羈押必要，十七日裁定一．二億元交保，為防止他再逃亡，除限制住居、出境出海，並要求每日到派出所報到，他當天便籌出交保金獲釋。

    檢警當時查扣的13輛超跑 名車。 （資料照）

    檢警當時查扣的13輛超跑 名車。 （資料照）

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