為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法官批警濫用實聯制逮嫌 檢：合法取得、合法調查

    1922簡訊實聯制簡單易用，台北捷運於全線車站都貼有QR Code供民眾掃描。（資料照，圖中人物非新聞當事人）

    1922簡訊實聯制簡單易用，台北捷運於全線車站都貼有QR Code供民眾掃描。（資料照，圖中人物非新聞當事人）

    2021/06/20 05:30

    〔記者張瑞楨、邱俊福／綜合報導〕台中地院法官張淵森投書一家電子報，以「我必須成為吹哨者」為題，批警方不當利用簡訊實聯制資訊，使疫情指揮中心「僅作為疫調使用」的承諾淪為口號。他表示，審查刑事局聲請的搜索票，發現警方利用嫌犯的「簡訊實聯制」掌握鎖定嫌犯行蹤，要求指揮中心應積極面對，修正改進。

    張淵森表示，指揮中心向國人保證簡訊「只作為疫調使用」，警方同一時間卻用此掌控嫌犯行蹤，顯示指揮中心沒有約束電信公司，不得提供其他機關調取簡訊。

    張淵森說，縱使簡訊由法官核發調取票、或依通訊監察取得，也是違反民眾信任，就算是偵查犯罪，也不能合理化不當利用的事實；指揮中心應檢討、確保電信公司不得基於防疫目的之外，提供簡訊資料給任何機關。

    針對上述論點，彰化地檢署陳姓檢察官不表認同，陳檢昨在臉書PO文表示，除非警方取得簡訊實聯制的內容，是沒有基於刑事訴訟法、通保法的規定，而是非法取得，才會有問題；如果警方是合法取得簡訊實聯制的內容，當然是合法調查行為，取得的內容當然有證據能力。

    陳檢表示，刑事訴訟法、通保法沒有限定不能取得簡訊實聯制的內容，行政機關所謂不做其他使用，是指行政機關不做其他使用，無法限制依照法律的規定取得。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    刑事局:依通保法調閱 非來自1922
    2021/06/20 05:30

    刑事局:依通保法調閱 非來自1922

    人工智慧時代 創造干邑的感官藝術

    掌握防疫新收益機會
    社會今日熱門
    76歲老翁100萬差點飛了 警提醒詐騙伎倆 「一提二嚇三監管」
    2021/06/19 08:02

    76歲老翁100萬差點飛了 警提醒詐騙伎倆 「一提二嚇三監管」

    騎車小心！女子裙襬遭捲入引擎 險釀危機
    2021/06/19 09:33

    騎車小心！女子裙襬遭捲入引擎 險釀危機

    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生
    2021/06/19 19:25

    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生

    打針怕怕！ 苗栗88歲翁離家逃避打疫苗 迷途29小時
    2021/06/19 10:04

    打針怕怕！ 苗栗88歲翁離家逃避打疫苗 迷途29小時 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播