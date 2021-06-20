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    首頁　>　社會

    刑事局:依通保法調閱 非來自1922

    刑事局。（資料照）

    刑事局。（資料照）

    2021/06/20 05:30

    〔記者邱俊福、楊綿傑／綜合報導〕法官張淵森指實聯制資料遭警不當利用，刑事局昨天表示，辦案依法聲請通訊監察獲准後，便會取得通訊紀錄、內容與基地台等資料，進行嫌犯行蹤鎖定，而通訊內容本就包含傳送簡訊的實聯制資料，警方從未向衛福部疾管署調閱任何簡訊實聯制資料。

    刑事局國際科今年2月偵辦電信詐欺案，報請台中地檢署檢察官指揮通訊監察，本月10日向台中地院聲請2名嫌犯搜索票，1人准票、1人被駁回，駁回理由是承辦法官張淵森認為辦案追查過程，運用1922實聯制簡訊商店代碼。

    追詐欺集團嫌犯

    聲請通訊監察獲准

    刑事局表示，偵辦該案已聲請通訊監察獲准，依通保法調閱嫌犯門號通信內容，發現在某區有發送實聯制簡訊商家代碼的紀錄，警方是掌握發送的基地台，再由偵辦員警前往該特定區域，逐一就可能的商家，進入比對出實聯制代碼，之後據此調閱監視器，才查到嫌犯出現地點，這是由合法取得的通訊監察資料，再進一步實地核對調查出嫌犯行蹤，這也是辦案的必要性偵查手段。

    刑事局說，偵辦該電信詐騙案，從未透過疾管署調取該嫌或他人的1922簡訊實聯制任何資料，作為偵查案件運用。

    指揮中心副指揮官陳宗彥昨天也表示，實聯制一定會遵守只供疫調使用，不做他用，這是明確的原則；至於相關投訴，刑事局會查證，查證後即向大眾說明。

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