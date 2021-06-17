自由日日shoot》漁具也盜走 我漁民1趟損失60萬

中國休漁期漁船領取補助後，塗抹船名照常出海作業。（漁民提供）

2021/06/17 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船竟在休漁期越界，利用快艇小蜜蜂突襲我國漁船，在我方漁民眼前奪走延繩釣漁具、漁獲，粗估中國快艇出手一次，我船損失就恐達六十萬元。

中船掠奪一趟，帶給我船的損害就有三種。澎湖縣議員夏晨榮與澎湖漁民表示，一組延繩釣籠具要三萬元，浮動游標一萬元，有的船有五、六組，有的十多組，若以平均十組來算，中船漁具、漁獲整個拿走，損失即四十萬元。

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夏晨榮說，現在是澎湖漁船捕撈土魠魚的季節，雖農曆春節後土魠魚價格下降，但每公斤還有二、三百元，一組延繩釣可捕十餘尾土魠，以每隻五至六公斤計算，損失至少逾十餘萬元。一旦漁獲沒了，只能空船返回，油錢損失也恐約五、六萬元。

至於延繩釣漁法，就是在「海中放繩釣魚」，漁具主要以幹繩、支繩、平均釣鉤、助浮浮標及浮標繩構成，分為投繩及揚繩階段，投繩機將幹繩投入海中，一定間距掛上支繩，支繩末端由人工掛餌、拋餌，幹繩可長達五十里，一定距離加掛浮球保持其懸浮，揚繩則以揚繩機收回幹繩，支繩上有漁獲則拉至船舷邊，再以魚鉤將漁獲鉤至甲板處理。

其實以往中國漁船也使用過「子母船」，但是以人力搖櫓為動力，機動性不強，現在竟組織小快艇小蜜蜂部隊，公然劫掠我漁民。夏晨榮懷疑快艇是以中國福建東山港為基地，由中國鐵殼船刻意抹去船名載運出海，進行海上劫貨。

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